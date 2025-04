Ocasión de oro para el Badajoz

La oportunidad es de oro para el Badajoz. Si cumple con su parte del trato este domingo en el Municipal Julián García de Guadiana ... (12.30 horas) frente al Trujillo, el Extremadura, unas horas más tarde, podría hacerle un favor ganando al Diocesano en su aspiración de encarrilar una angustiosa clasificación para el playoff que tanto le está tocando pelear. En ese caso, la ventaja sería de cinco puntos (con solo seis en juego) sobre los colegiales y, atendiendo al 'golaverage' general, porque el particular está empatado (0-0 en la primera vuelta, 2-2 en la segunda), los blanquinegros cuentan con un mullido colchón a su favor.

Lo tiene casi todo de cara, una jornada propicia, contra un rival en apuros, que no vence en el verde (en febrero Competición le otorgó los tres puntos por alineación indebida del Villafranca) desde diciembre, que es el peor local de la categoría con 12 puntos y que sufrió la pasada jornada un duro revés en su feudo ante un rival directo como el Pueblonuevo.

La lógica dicta que el conjunto que dirige David González debería imponer su superioridad, si se parece más al equipo de la segunda parte ante el Santa Amalia. Porque si la versión se asemeja a la que exhibió en la primera mitad o la cara que ofrece como visitante en la mayor parte de los compromisos de esta temporada, los precedentes avisan de que les tocará encomendarse a todos sus argumentos futbolísticos.

El técnico navarro no pasó por alto esa circunstancia, recalcando que un aspirante a subir a Segunda RFEF no puede registrar números como los que figuran en el casillero de la escuadra pacense, que no vence como forastero desde el 16 de febrero. «No es normal para un equipo que quiere ascender o que quiere estar en la parte alta, así que eso nos tiene que servir de motivación para tratar de sacar los tres puntos».

El Badajoz tiene la lección aprendida, al menos teóricamente, y no quiere dejarse sorprender por un equipo que apura sus opciones de permanencia. «Es un campo muy complicado, quizás al final de temporada parece asequible, pero no hay que faltar el respeto a nadie, sabemos a dónde vamos y lo que nos podemos encontrar y a partir de ahí plantear el partido que creemos teniendo en cuenta los condicionantes que nos podemos encontrar».

Trujillo: Diego, Dani, Yuto, Leo, Manu, Manzano, Chori, Javi, Silgado, Aarón y Andrada. - Badajoz: Álex Quesada, David Calles, Jesús Sánchez, Javi Lobato, Dani Cordero, Jorge Barba, Gustavo Quezada, Fran Miranda, Santi Luque, Álex Alegría y Borja Domingo. Árbitro: David Menacho Gómez.

Estadio y hora: Municipal Julián García de Guadiana, 12.30.

Será el cuarto encuentro con el preparador de Tudela en el banquillo y, aunque su equipo sigue mostrándose muy irregular y sin la consistencia que exige el reto que les ocupa, reconoce que sus ideas empiezan a asentarse tras un mes con las riendas, «quizás no es el mejor partido para poderlas mostrar, pero los veo anímicamente muy bien».

David González tiene claros los puntos fuertes que deberá neutralizar en el Trujillo para evitar contratiempos en un partido que es clave, teniendo en cuenta que la jornada siguiente le depara un nuevo desplazamiento en un escenario complejo como es el feudo del Jerez. «Tiene un sistema muy marcado con el nueve que es muy alto, físicamente corpulento, con jugadores en medio campo que son técnicamente muy habilidosos».

En cuanto al capítulo de bajas, la tarea para completar la relación de nombres se complica, porque el técnico blanquinegro avisó de que cuenta con 4-5 futbolistas con molestias que no han podido entrenar con total normalidad durante la semana, pero que se habían integrado con el grupo en las últimas sesiones y, aunque no están al cien por cien, podrían estar disponibles. No especificó de quiénes se trata y solo se refirió explícitamente a los problemas físicos de Adán Gurdiel, que se quedará fuera y se desconoce si podrá contar con él para los próximos compromisos.

Por su parte, en el Trujillo la principal ausencia confirmada es la de Alexis, que vio la quinta amarilla frente al Pueblonuevo y cumplirá un partido de sanción.