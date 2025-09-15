HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Jaraíz celebra su segunda victoria en su segundo partido. CD JARAÍZ
Tercera RFEF

Jaraíz y Santa Amalia ya no sorprenden en el grupo extremeño

Junto al Villanovense lideran la clasificación con pleno de puntos sin haber recibido ningún gol

Miguel Camacho

Navalmoral de la Mata

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:51

El ritmo a la competición parecen haberlo cogido a las primeras de cambio dos de las sorpresas agradables de la pasada campaña, el Jaraíz ... y el Santa Amalia, que en la actual han dejado de serlo para confirmarse como equipos que ya han declarado sus intenciones. Ambos han sumado los 3 puntos de la jornada inaugural a domicilio y los 3 en su propio feudo, además sin recibir gol. El Villanovense les acompaña en lo más alto de la tabla, pero cuenta con un tanto en contra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atragantada por un pinchito en la feria de Guadiana
  2. 2 Hallan un cadáver en un coche una semana después de la desaparición de un vecino de Cañamero
  3. 3 Adiós a Neko: Cierra la mítica tienda de Valdepasillas
  4. 4 En este rincón a dos horas de Badajoz puedes vivir en un molino con imponentes vistas al mar y a un castillo
  5. 5 Vuelven los 40 grados: Extremadura afronta una nueva subida de temperaturas
  6. 6 Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche
  7. 7

    La Audiencia decide este lunes si el hermano de Sánchez y Gallardo se sientan en el banquillo
  8. 8

    El Gobierno central aprueba otro proyecto de universidad privada en Extremadura
  9. 9 Indignación en el estreno oficial del césped del estadio de Plasencia por las redes que no dejan ver el fútbol
  10. 10 Extremadura registra su primer muerto este año por fiebre del Nilo Occidental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Jaraíz y Santa Amalia ya no sorprenden en el grupo extremeño

Jaraíz y Santa Amalia ya no sorprenden en el grupo extremeño