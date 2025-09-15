Jaraíz y Santa Amalia ya no sorprenden en el grupo extremeño

El ritmo a la competición parecen haberlo cogido a las primeras de cambio dos de las sorpresas agradables de la pasada campaña, el Jaraíz ... y el Santa Amalia, que en la actual han dejado de serlo para confirmarse como equipos que ya han declarado sus intenciones. Ambos han sumado los 3 puntos de la jornada inaugural a domicilio y los 3 en su propio feudo, además sin recibir gol. El Villanovense les acompaña en lo más alto de la tabla, pero cuenta con un tanto en contra.

Tras la disputa de las 2 primeras fechas del calendario, también aparecen sin conocer la derrota Villafranca, Azuaga, Moralo y Diocesano, aunque no han ganado todo, a excepción del cuadro azuagueño que es muy probable que sume los 3 puntos del encuentro que no jugó en Badajoz, por no poder inscribir jugadores el club pacense, además de los de la victoria en el derbi de la Campiña Sur ganados en su campo.

En la jornada del pasado fin de semana se marcaron 28 goles, con 8 victorias, de las cuales una fue visitante, y un solo empate, aunque con lluvia de goles para un total de 8. Se anotaron los 2 penaltis que se lanzaron, mientras que hubo 2 expulsiones a jugadores.

El Jaraíz venció al Jerez (2-0), que sigue sin marcar. Los goles de Gustavo Berraco y Luismi, de penalti, uno en cada tiempo, decidió el choque. El templario Neko, con 1-0, fue expulsado. El Santa Amalia, con el tiempo cumplido, sentenció al Badajoz (1-0) con tanto del veterano Joselu para hurgar más en la herida del inverosímil comienzo del equipo blanquinegro. Por su parte, el Villanovense superó al Calamonte (0-1) con una diana en el tramo final de Poti.

La goleada de la jornada la firmó su vecino, el Don Benito, que se desquitó del revés del debut ganando al Pueblonuevo (6-1). Nando Copete (2), Cuéllar, Moussa, Lolo Pavón y Ávila en propia puerta, fueron los autores de la media docena calabazona. El tanto de Balta, que empataba el partido, fue anecdótico porque al descanso ya perdían 4-1 los visitantes.

Mientras tanto, el Villafranca situó al intermedio de su encuentro el 2-1 frente al Montijo que ya fue inamovible. Beni y Miñón marcaron para los locales y Alberto Sánchez para los montijanos.

El duelo más atractivo fue el derbi de cercanías entre el Azuaga y el Llerenense. La rivalidad se quedó en el campo y los azuagueños resultaron vencedores por 3-1, remontando el gol inicial de Raúl Guerrero. Vera (2) y Piochi sellaron el importante triunfo para dar una nueva alegría a sus seguidores.

El Puebla estrenó su casillero ganando al Montehermoso (1-0) con un solitario tanto de Juanan. El visitante Ange fue expulsado con el empate inicial aún en el marcador.

En el choque entre recién ascendidos y novatos en la categoría, el Gévora su llevó los históricos puntos merced al gol de Josito en el primer minuto ante el Cabeza del Buey (1-0).

Por último, el partido más goleador fue el que protagonizaron Diocesano y Moralo (4-4). Las alternativas en el marcador desembocaron en la espectacular igualada que parece de otros tiempos. Por el Dioce marcaron Adrián (2), Trini y Esteban, y por el conjunto de Navalmoral lo hicieron Omar, Fran Adeva de penalti, Robinho y Moha, que rubricó el empate en el descuento. Los dos equipos son los únicos que han firmado tablas en sus dos compromisos disputados.