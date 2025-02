Adán Gurdiel, jugador del Badajoz: «Los goles acabarán llegando»

Adán Gurdiel afronta esta temporada con la misma ilusión que en sus tiempos de juvenil en la Ponferradina donde llegó a debutar en Segunda División ... con 18 años. Atrás ha dejado la pesadilla del ligamento cruzado de la rodilla, una grave lesión que sobrecogió a todos a finales de agosto de 2023 a las puertas del estreno liguero. La temporada se acababa para el defensa leonés justo antes de empezar. No pudo debutar con el Badajoz hasta un año después. Y se quedó para ser importante. Solo se ha perdido un partido de las once jornadas disputadas y el equipo pacense sufrió su única derrota ante el Jaraíz.

Adán Gurdiel Mella (Fabero, 1993) tenía un objetivo durante todos esos largos meses de recuperación y era vestir la camiseta del Badajoz. «Mi primera opción era estar aquí». Lo tenía claro a pesar del descenso a Tercera y su cartel en el fútbol profesional en clubes históricos como la Ponferradina, Cultural, Racing, Lorca, UCAM, Murcia, Linares o Sabadell.

–¿Cuáles son sus impresiones tras reencontrarse con la victoria en Puebla?

–Contento por partida doble, pero sobre todo por lograr los tres puntos que ya llevábamos queriendo conseguir en los partidos anteriores y por aportar con el gol, que siempre a nivel personal es una inyección de felicidad y de motivación.

–¿Qué significa ese primer gol con el Badajoz y que además dio la victoria al equipo?

–Sobre todo la cumbre al trabajo que llevo realizando. He trabajado mucho para estar de nuevo dentro del campo. También felicidad y motivación para afrontar las semanas que quedan por delante.

–Después de una temporada en blanco por la lesión, ¿qué sintió en su primer partido con la camiseta del Badajoz ante el Olivenza?

–Sentimientos y sensaciones a flor de piel. Mucha alegría. Echas la vista atrás y piensas en el sacrificio que has hecho y feliz por disfrutar otra vez de lo que más nos gusta hacer.

–Tras una temporada tan mala en todos los sentidos tanto a nivel personal por la grave lesión como en lo colectivo por el descenso, ¿por qué se quedó en el Badajoz?

–Porque era lo que más ilusión me hacía. El reto más motivante para mí era poder quedarme aquí y devolver al Badajoz a categorías superiores. También por la confianza que me ha dado el cuerpo técnico cuando llegó, pues a pesar de estar con la lesión desde el primer día sentí ese sentimiento de estar aquí y ellos me lo demostraron que querían que me quedara. El mejor sitio donde se puede estar es donde de verdad te quieren, así me lo han demostrado y así lo intento yo también devolvérselo, compitiendo y haciéndolo lo mejor que puedo en el día a día y luchando por el objetivo de devolver al club donde debe de estar.

–¿Aunque fuera en Tercera lo tenía tan claro?

–Mi primera opción era estar aquí. No solo este año, también cuando firmé el año pasado el club me hizo sentir que era muy querido, recibí muchísimo cariño. Estoy muy a gusto aquí, me siento bien, sobre todo personalmente y creo que para poder rendir y competir eso es superimportante.

–¿Cómo se encuentra?

–He tenido mucha suerte en la recuperación. No he tenido ningún contratiempo con la rodilla. Se han ido cumpliendo los plazos marcados y estoy muy feliz. Me encuentro muy bien físicamente, no tengo ningún problema con la rodilla. Es verdad que no estoy a mi cien por cien, pero creo que lo acabaré consiguiendo.

–Por el momento ha participado en diez de los once partidos de esta temporada.

–Entrando poco a poco, unos partidos más y otros menos, pero lo importante es que me encuentro bien y que a lo largo de que pase un tiempo podré estar a mi cien por cien.

–El equipo se muestra muy sólido atrás y es muy difícil de hacerle goles. En defensa parece un seguro de vida.

–Creemos que esa tiene que ser la base para que los resultados salgan. Sabes que si dejas la portería a cero vas a sumar. Y con la gente que tenemos de mitad del campo hacia arriba siempre vamos a tener alguna para rascar puntos y si no sumas de tres al menos de uno si no estamos acertados ese partido.

–En cambio, arriba es todo lo contrario y en los últimos partidos se ha atascado de cara al gol, ¿qué le pasa?

–El gol creo que es algo más circunstancial y acabará llegando con los compañeros que tenemos arriba. Creo que el problema serio lo tendríamos si no generásemos ocasiones, no sometiéramos al rival o si se nos viera un equipo que no compite, decaído y con la cabeza abajo. No es el caso, estamos en buena línea de trabajo y los goles acabarán llegando.

–¿Por qué el equipo no termina de dar un golpe en la mesa?

–A lo mejor por la falta de gol. Recuerdo que frente al Extremadura se hizo buen partido, incluso para ganar con solvencia y nos falla la falta de acierto de cara al gol. Este partido no fue tanto como el del Extremadura o el Montijo, pero creo que llevamos haciendo buenos partidos generando ocasiones y lo único que nos está faltando es acierto.

–Ahora toca la tercera salida consecutiva, ¿se echa de menos el Nuevo Vivero?

–Sí, sí. Ahora a corto plazo tenemos este partido de Calamonte, que también va a ser muy complicado y lo afrontaremos de la misma manera queriendo sacar los tres puntos. Luego, antes de las vacaciones nos esperan tres partidos en casa y con ganas de acabar de la mejor manera antes del parón navideño.

–¿Entre los rivales por esa plaza de ascenso directo, el vestuario tiene en cuenta al Jaraíz o solo piensa en el Extremadura?

–Si está ahí es por algo. Todos los años puede haber una sorpresa, a lo mejor es el Jaraíz, Diocesano, Azuaga, Llerena... Llegaremos igualados y me da la impresión que va a ser competida la liga.

–¿En qué momento se podrá ver a ese verdadero Badajoz que vaya ya lanzado a por la primera plaza?

–En nuestra cabeza tenemos querer ganar todos los partidos. Sabemos que es difícil, sobre todo fuera de casa donde los equipos son duros con su gente y en su campo. Nosotros siempre tenemos en mente salir a ganar y sumar cuanto más puntos, mejor. Y cuanto antes estemos arriba y podamos sacarle más puntos al segundo, mejor. De ese pensamiento no nos bajamos y creo que es el correcto para intentar conseguir el objetivo cuanto antes.