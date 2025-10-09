Felipe Eduardo Cañete pasa a ser presidente del Montijo

R. H. Badajoz Jueves, 9 de octubre 2025, 13:00 Comenta Compartir

Continúan los movimientos en la cúpula del Montijo. El club rojinegro cambia su consejo de administración que queda ahora compuesto por dos personas, Felipe Eduardo Cañete y Rocío Narciso. El círculo más cercano de Germán Corengia va abandonando así paulatinamente el Montijo tras las últimas dimisiones de su mujer y presidenta Azul Cristina Di Salvo y del vocal Marcelo Contreras. Anteriormente, en la junta general de accionistas celebrada el pasado 15 de julio ya se aprobó la renuncia de Germán Corengia de todos sus cargos como consejero delegado, secretario y delegado. En su lugar se nombró a Felipe Eduardo Cañete, que por cooptación asumía tales funciones hasta el 26 de noviembre.

Este miércoles 8 de octubre, el BORME recogía los ceses de Azul Cristina Di Salvo como presidenta y de Marcelo Contreras como consejero. Del mismo modo, se nombra a Felipe Eduardo Cañete como presidente y a Rocío Narciso como consejera y secretaria.

El pasado mes de abril, el anterior propietario, Antonio Tomillo, denunciaba a través de un comunicado la «situación de quiebra» en la que se encontraba el Montijo y su intención de recuperar el club ante los reiterados incumplimientos de Corengia en el acuerdo de compra-venta del 60,64% de las acciones de hace casi un año en noviembre de 2024.

Sede social y tienda oficial

Por otra parte, el Montijo anuncia la inauguración de su primera sede social y tienda oficial del club que tendrá lugar este sábado a las 17.30 horas en la calle Ebro número 5. El Montijo da de esta forma un paso más en su crecimiento y consolidación como club con la apertura de la que será su primera sede social y tienda oficial en su historia.