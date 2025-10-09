HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Germán Corengia durante la presentación de su proyecto para el Montijo tras su llegada en noviembre de 2024. UD MONTIJO
Tercera RFEF

Felipe Eduardo Cañete pasa a ser presidente del Montijo

Tras la dimisión este verano de Germán Corengia, también se hace oficial la salida de su mujer Azul Cristina Di Salvo y de Marcelo Contreras

R. H.

Badajoz

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:00

Comenta

Continúan los movimientos en la cúpula del Montijo. El club rojinegro cambia su consejo de administración que queda ahora compuesto por dos personas, Felipe Eduardo Cañete y Rocío Narciso. El círculo más cercano de Germán Corengia va abandonando así paulatinamente el Montijo tras las últimas dimisiones de su mujer y presidenta Azul Cristina Di Salvo y del vocal Marcelo Contreras. Anteriormente, en la junta general de accionistas celebrada el pasado 15 de julio ya se aprobó la renuncia de Germán Corengia de todos sus cargos como consejero delegado, secretario y delegado. En su lugar se nombró a Felipe Eduardo Cañete, que por cooptación asumía tales funciones hasta el 26 de noviembre.

Este miércoles 8 de octubre, el BORME recogía los ceses de Azul Cristina Di Salvo como presidenta y de Marcelo Contreras como consejero. Del mismo modo, se nombra a Felipe Eduardo Cañete como presidente y a Rocío Narciso como consejera y secretaria.

El pasado mes de abril, el anterior propietario, Antonio Tomillo, denunciaba a través de un comunicado la «situación de quiebra» en la que se encontraba el Montijo y su intención de recuperar el club ante los reiterados incumplimientos de Corengia en el acuerdo de compra-venta del 60,64% de las acciones de hace casi un año en noviembre de 2024.

Sede social y tienda oficial

Por otra parte, el Montijo anuncia la inauguración de su primera sede social y tienda oficial del club que tendrá lugar este sábado a las 17.30 horas en la calle Ebro número 5. El Montijo da de esta forma un paso más en su crecimiento y consolidación como club con la apertura de la que será su primera sede social y tienda oficial en su historia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Raquel del Puerto empieza a formar su equipo tras cuatro meses de presidenta de la Diputación de Badajoz
  2. 2

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  3. 3

    La víctima de un choque frontal en Badajoz recibirá 2,3 millones de euros por las secuelas sufridas
  4. 4 Ferran Adriá se rinde a la gastronomía extremeña: esto es lo que comió en uno de los restaurantes mejor valorados de Mérida
  5. 5 El fiscal superior de Extremadura, designado para el juicio contra el fiscal general del Estado
  6. 6 Unos primos extremeños capturan un esturión beluga de más de 80 kilos
  7. 7 Emotivo adiós del IES Bárbara de Braganza a su conserje fallecido: «Su entrega ha dejado huella»
  8. 8 El colegio Salesianos de Badajoz despide a su profesor Magdaleno Becerra
  9. 9 Tiendas y supermercados abiertos en Extremadura el 13 de octubre: horarios de El Faro, Mercadona o El Corte Inglés
  10. 10

    Pedro Sánchez anuncia en Cáceres la creación del Observatorio de la Vivienda Turística: «Los vecinos quieren recuperar sus barrios»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Felipe Eduardo Cañete pasa a ser presidente del Montijo

Felipe Eduardo Cañete pasa a ser presidente del Montijo