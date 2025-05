Tomillo denuncia que el Montijo está en quiebra

J. P. Badajoz Miércoles, 14 de mayo 2025, 13:27 | Actualizado 13:47h. Comenta Compartir

Nuevo lío en el Montijo. No han pasado ni seis meses desde el cambio de manos del club rojinegro y ya empiezan a producirse movimientos para volver al punto de partida. Antonio Tomillo ha emitido un comunicado en el que denuncia la «situación de quiebra» en la que se encuentra el Montijo y acusa a la actual propiedad de no haber cumplido con sus compromisos de pago de la compra-venta, así como que tampoco ha hecho frente a las deudas que asumía tal y como quedaba reflejado en el contrato de transmisión de las acciones. «Desgraciadamente, hasta la fecha el sr. Corengia no ha procedido al pago ni a la asunción efectiva de dichas obligaciones, por lo que informo a los acreedores de su derecho a sustituir al deudor -quedando la sociedad liberada- conforme al artículo 1205 del Código Civil», expone el anterior accionista mayoritario.

El 26 de noviembre de 2024 Antonio Tomillo vendía su porcentaje mayoritario del 60,64 por ciento de las acciones del Montijo a Germán Corengia, a través de un acuerdo en el que además se contemplaba que la parte compradora asumía todas las deudas del club. El exdueño del club acusa al grupo argentino de no haber pagado en estos meses por el paquete que era de su titularidad para hacerse con el control del Montijo.

Tomillo anuncia también que tratará de recuperar el club para dar a conocer a la masa social la delicada situación en la que se encuentra el club. «Quiero informar también a todos los aficionados de la UD Montijo que, en los próximos días, adquiriré el paquete de acciones en poder de los minoritarios, lo que me permitirá informar a la afición, entre otras cuestiones, sobre el desproporcionado salario del actual consejo de administración, a pesar de que el club se encuentra en una situación de 'quiebra'». El antiguo máximo accionista de la entidad rojinegra lamenta la mala gestión realizada por el grupo argentino y que se haya llegado a esta situación, ya que con su salida a través de la venta buscaba la mejor solución para garantizar el futuro del Montijo y que los acreedores pudieran percibir las cantidades adeudadas pendientes.

Tomillo, además, informa en su comunicado que emprenderá acciones legales contra Germán Corengia por calumnias.