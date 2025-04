Don Benito y Coria vuelven a pinchar sin hacerse daño

Miguel Camacho Navalmoral de la Mata Lunes, 25 de marzo 2024, 20:29 | Actualizado 20:40h. Comenta Compartir

Como ya ocurriese en la jornada anterior en el grupo 14 de Tercera, en la 27ª disputada el pasado fin de semana, Don Benito ... y Coria dan los mismos pasos en su camino hacia la plaza de ascenso directo, aunque en él se encuentren con algún resbalón. En los dos últimos encuentros, ambos han perdido y empatado a la vez. Lo que ha hecho uno, lo ha hecho el otro también. Si el Coria pierde en Olivenza, el Don Benito no lo aprovecha horas después al perder en casa frente al Villafranca. El pasado domingo, si el Don Benito no pasa del empate en Azuaga (2-2) por la mañana, el Coria hace lo propio en su campo con el Arroyo (0-0) por la tarde. Si uno no saca tajada del traspié de su máximo rival, el otro tampoco. Y así siguen en la tabla a falta de 7 fechas para saber quién será el campeón. Los rojiblancos, líderes, con 59 puntos y los celestes, segundos, con 57.

Detrás de ellos se abre un poco más la lucha por las tres plazas de promoción que restan. Villafranca y Azuaga igualan a 43 y Moralo, Calamonte y Castuera a 40. Ninguno se puede descuidar porque incluso Olivenza, Jaraíz y Diocesano están a 4 puntos de esas posiciones con premio. Se presenta un par de meses más que apasionantes. Por abajo, el interés es máximo también porque la igualdad es mucha, más aún cuando es probable que haya algún arrastre de Segunda RFEF y los descensos pasen a ser más de 3. La jornada destacó, además de por los pinchazos de los dos primeros clasificados, por las 7 expulsiones que hubo, 3 de ellas a un mismo equipo, el Moralo, que supone el récord en lo que va de temporada. Dos jugadores de campo y otro de banquillo verdes vieron la cartulina roja. El Don Benito empató en Azuaga en un gran choque. Chepe y Josué por los locales y Osama y Ponce por los visitantes fueron los goleadores para quedarse ambos conjuntos con ganas de más. El Coria se quedó sin marcar en su campo por primera vez en este curso, para mérito del Arroyo en un duelo reñido. El Villafranca se vio sorprendido al final con un tanto en propia meta de Nacho Mena, cuando el colista Fuente de Cantos (1-1) había perdido a Neku por expulsión. Lucky marcó para los amarillos. El Calamonte sumó su séptima jornada seguida sin perder al vencer al Moralo (3-1) en un partido accidentado. Agus adelantó a los visitantes, y además le fue anulado un polémico gol. Antes del descanso, estando en el banquillo, vieron la roja Juanfran y Colo, uno de cada equipo. En el último cuarto de hora llegó la remontada con dos jugadores moralos menos sobre el campo. Agus había sido expulsado y su compañero y portero Iván Leno también al cometer una pena máxima. En poco más de 5 minutos, el local Parra marcó 2 penaltis, para que en el descuento Diosbert culminara el valioso y controvertido triunfo. Mientras tanto, el Castuera ganó en Don Álvaro (0-1) con una diana de Diawara. Su guardameta Jerry también se llevó honores al detener un penalti a Mulero en el descuento. El alvarense Higor Rocha y el castuerano Jesús Marín fueron expulsados. El Jaraíz ganó al Jerez (2-0) con los goles de Seta y Yoni, mostrando cómo están cada equipo. El Diocesano superó al Valverdeño (2-3), con todos los goles en el segundo periodo. Marcaron Mati y Álex Romero para los rancinguistas y Nando (2) y Ricky para los colegiales. Trujillo y Olivenza (1-1) se repartieron los puntos con los tantos de Beato y Eloy respectivamente. El míster visitante Miguel Ángel Espejo fue expulsado. Y por último, el Pueblonuevo no pudo con el Montehermoso (1-1), que lleva 9 jornadas sin ganar. El gol local de Poti contrarrestó el de Rubén Carrasco.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión