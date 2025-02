El Don Benito, campeón de invierno por tres goles

Miguel Camacho Navalmoral de la Mata Lunes, 15 de enero 2024, 20:20 Comenta Compartir

Si la lucha por el ascenso directo va a ser así de reñida hasta la última jornada, teniendo en cuenta que el Don Benito y Coria han finalizado la primera parte de liga en el grupo extremeño de Tercera igualados a puntos, 39, cualquier calificativo similar a emoción, dramático o magnífico se quedará corto. Los calabazones se llevan el título honorífico de campeones de invierno, que para poco sirve a efectos de objetivo final, por mejor coeficiente de goles, +26, por los +23 de los caurienses. El tercero en discordia, el Moralo, se queda con 28 puntos, uno más que el cuarto Olivenza y dos más que el quinto Azuaga para cerrar el quinteto de promoción de ascenso.

Números totales

La primera vuelta ha arrojado 388 goles, para una media de 2,5 por partido. El máximo realizador es el Coria con 36 y los menos el Pueblonuevo y Valverdeño, ambos con 14.

El equipo menos goleado es el Don Benito con sólo 6 tantos en contra, mientras quien más recibe es el Jaraíz con 31. Se han señalado 49 penaltis, habiéndose marcado 31 -los que más: Jerez, Pueblonuevo, Trujillo y Moralo con 3 cada uno- y fallado 18 -el que más, el Diocesano con 3-. No ha lanzado ninguna pena máxima aún, el Fuente de Cantos, al tiempo que el Don Benito es el único que no ha sido castigado con ningún lanzamiento desde los 11 metros. En el capítulo de expulsados, sólo a jugadores, la peor parte se la llevan el propio conjunto dombenitense y el Moralo, los dos con 7, una de ellas de cada uno en el banquillo. El Jaraíz es el único que todavía no ha sufrido ninguna expulsión. Los entrenadores Juanma Fernández, del Calamonte, y Carlos Pizarro, del Arroyo, han sido expulsados en 2 ocasiones y otros 6 colegas más en una.

Progresión del playoff

En las posiciones, dada la igualdad, ha habido vaivenes, aunque tanto por arriba como por abajo casi siempre han existido varios inquilinos fijos. El Don Benito es quien más veces lleva de líder, 12 jornadas, para un total de 15 en puestos de playoff, aunque es el Coria quien ha estado desde el principio en esas plazas con premio, 4 como líder y 13 como segundo. Ahí es nada su regularidad. El Moralo es también de los habituales, con 14 jornadas en promoción. Montehermoso y Villafranca estuvieron 10 cada uno.

Además de estos 5 equipos, 7 del mismo modo pisaron zona noble. Curioso son los casos del Azuaga, Olivenza, Castuera y Arroyo. Los azuagueños estuvieron una vez en descenso, siendo penúltimos, y 5 partidos después se colocaron en ascenso como terceros para un total de 8 veces en playoff. Los oliventinos sufrieron en 2 ocasiones puestos de descenso, pero han llegado a estar en 3 en el grupo de cabeza. Los castueranos pasaron de 3 fechas en descenso a 2 en ascenso y los arroyanos de ser colista en la jornada 3 a estar en playoff 2 veces.

El trío de descenso lo han visitado 9 conjuntos. El Fuente de Cantos ha estado 14 jornadas, 3 como colista, y el Valverdeño 13, 7 como farolillo rojo, el que más.

Goleadores

Chavalés (Coria) con 11 dianas es el máximo goleador, seguido por su compañero Mercadal, Rulo (Jaraíz), Borja Domingo (Don Benito), Chema Chávez (Jerez) y Manu Palma (Castuera), que llevan 9 cada uno. En un mismo partido, Chavalés, Mercadal, Rulo, Pavón (Villafranca), Rubén Cabeza (Diocesano) y Sixtus (Moralo) se apuntaron 3 de una tacada.