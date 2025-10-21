Colate asume la presidencia del Badajoz para quedarse

Nuevo giro de acontecimientos en el Badajoz. La situación institucional del club es un continuo vaivén de noticias y este martes a primera hora irrumpía ... en la actualidad blanquinegra la renuncia de María Bernabé como presidenta. Aunque podía causar cierta sorpresa tampoco resultaba tan inesperada por su ausencia en los partidos de esta temporada. En su lugar, asume las funciones de máximo representante Nicolás Vallejo-Nágera, en principio de forma provisional, aunque será de forma definitiva cuando se convoque el consejo de administración y se formalice oficialmente el nuevo organigrama.

María Bernabé se dirigía a la afición a través de una carta de despedida y agradecimiento a todos aquellos que le han acompañado en esta aventura en la que explicaba los motivos que le han llevado a dejar el cargo con el que se convirtió en la primera mujer presidenta del Badajoz. «Durante los últimos meses he emprendido un nuevo proyecto empresarial, mi 'family office', que marca una nueva etapa personal y profesional», explica. De este modo, esta abogada madrileña sale del Badajoz para emprender nuevos retos empresariales que le exigen «toda mi dedicación y concentración». Habitual en el palco la pasada temporada, este nuevo curso llamaba la atención su ausencia. Ahora María Bernabé se marcha con el corazón compungido y como una blanquinegra más. «No ha sido una decisión fácil. Este club se ha convertido en una parte esencial de mi vida», reconoce al tiempo que lamenta no poder disfrutar en primera línea del gran anhelo. «Este año siento que es la temporada del ascenso. Lo creo con el corazón y con la razón. Me duele no poder vivir desde la presidencia ese momento».

Recoge las riendas al frente del club Colate Vallejo-Nágera, que de forma interina da otro paso adelante con la intención de quedarse de manera permanente con la máxima ilusión de ayudar a llevar al Badajoz a cumplir con sus objetivos. «Este relevo se lleva a cabo de manera ordenada, garantizando la continuidad en la gestión y el normal funcionamiento de la entidad», informa el club en un comunicado.

El consejo de administración se queda así en cuatro miembros y se tendrá que regularizar para completar los cinco actuales que contemplan los estatutos. Colate Vallejo-Nágera será el presidente de un órgano compuesto por Javier Peña como secretario en representación de Lanuspe SL y las consejeras Alejandra Oliver y Alma Delia Rodríguez, en nombre de Héroes Extremeños y Viriato Sport, mercantiles con participación accionarial en Lanuspe. Para ello se tendrá que esperar a la celebración de una nueva junta de accionistas para proceder al nombramiento de Colate como nuevo presidente a todos los efectos y cubrir la vacante dejada por María Bernabé en el consejo. El grupo Oliver-Iglesias piensa en una persona de su círculo de confianza.

Este cambio en la presidencia se produce en un momento de dudas sobre el futuro del Badajoz ante los compromisos de pago del convenio de acreedores que de forma inminente se avecinan en diciembre y en medio de una crisis deportiva que ha arrastrado al equipo de Marrero a la cola de la Tercera extremeña.