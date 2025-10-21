HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Rashford hace el sexto en pleno huracán del Barcelona
María Bernabé y Colate Vallejo-Nájera, en el palco del Nuevo Vivero durante un partido de la pasada temporada. JOSÉ VICENTE ARNELAS
Tercera RFEF

Colate asume la presidencia del Badajoz para quedarse

La renuncia de María Bernabé por motivos profesionales deja al frente del consejo al mediático empresario y una vacante que será cubierta por el círculo cercano de la propiedad

J. P.

Badajoz

Martes, 21 de octubre 2025, 19:27

Comenta

Nuevo giro de acontecimientos en el Badajoz. La situación institucional del club es un continuo vaivén de noticias y este martes a primera hora irrumpía ... en la actualidad blanquinegra la renuncia de María Bernabé como presidenta. Aunque podía causar cierta sorpresa tampoco resultaba tan inesperada por su ausencia en los partidos de esta temporada. En su lugar, asume las funciones de máximo representante Nicolás Vallejo-Nágera, en principio de forma provisional, aunque será de forma definitiva cuando se convoque el consejo de administración y se formalice oficialmente el nuevo organigrama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  2. 2 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  3. 3

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  4. 4 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
  5. 5

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  6. 6

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad
  7. 7 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  8. 8 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  9. 9 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  10. 10

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Colate asume la presidencia del Badajoz para quedarse

Colate asume la presidencia del Badajoz para quedarse