La cantera, un vivero de soluciones en el Badajoz

Parecía que la idea de planificación de la plantilla en el Badajoz de la temporada 2025/26 distaba de la estrategia del curso pasado. ... Sin embargo, los últimos movimientos desmontaron el plan de contar con un grupo con más cintura en cuanto a efectivos para driblar los contratiempos. Al final el conjunto pacense contará con 18 fichas del primer equipo para su segunda tentativa por el ascenso a Segunda RFEF. La misma cifra con la que comenzó su periplo Luis Oliver Sierra hace ahora un año y que en algunos tramos se hizo evidente que era insuficiente. También porque el técnico aragonés apenas apostó por la cantera cuando las bajas acuciaban.

Juan Marrero insistió este viernes, durante su comparecencia previa al choque del domingo ante el Azuaga (Nuevo Vivero, a las 17.00 horas), que sí dará la alternativa a las jóvenes promesas cuando el guion así lo aconseje. «Tenemos al equipo de División de Honor, con ocho o nueve jugadores con dinámica del primer equipo, y dos tres en el filial con los que estamos trabajando para que aporten cuando tengan que aportar».

No es el escenario ideal, teniendo en cuenta además que el técnico valenciano ha recalcado abiertamente en varias ocasiones durante la pretemporada las carencias en el perfil zurdo del flanco defensivo, en el eje de la zaga y en la punta de lanza. Era improbable que se atendieran todos sus anhelos, pero al menos aspiraba a algún retoque que le otorgara cierto margen de maniobra. Una coyuntura que se agudizó con las salidas de Dani Cordero y David Grande en los últimos compases de un mercado estival que salvo sorpresa mayúscula no generará más transacciones en el club blanquinegro.

«Estoy muy contento con los 18, sobre todo si no tienen lesiones», comentó con cierta resignación. Porque cualquier pequeño percance, sobre todo atrás, obligaría a improvisar soluciones. Ya le ha ocurrido durante gran parte del verano con Jesús Sánchez, al que considera «ahora mismo central con posibilidad de adaptarnos».

El futbolista pacense ha estado ausente por un esguince de tobillo, pero lleva entrenando los últimos diez días con sus compañeros y estará listo para el debut liguero. Juan Marrero explicó también las bajas de sus dos puntales ofensivos en los últimos test de preparación: Borja Domingo sufrió una sobrecarga en los isquios, mientras que Álex Alegría estuvo aquejado de unas molestias en el sóleo, aunque los dos están recuperados y podrán salir de inicio.