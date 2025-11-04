Borja Domingo y Pavón ponen la nota positiva en el Badajoz

El Badajoz va viendo salir la luz del túnel poco a poco. A nivel deportivo las cosas marchan mucho mejor a pesar del tropiezo en ... Jerez el pasado domingo. Y en cuanto al capítulo de lesiones, la enfermería va vaciándose, lo que agradece especialmente Juan Marrero.

El equipo blanquinegro vio frenada su escalada hacia la cima con un empate que dejó mal sabor de boca en todos los aspectos, tanto por juego y merecimientos como por los resultados de los equipos de la parte alta. Pero la nota positiva del insuficiente punto conseguido la pusieron Borja Domingo y Antonio Pavón. Ambos jugadores volvieron a disfrutar de minutos tras permanecer varias semanas en el dique seco por lesión.

Marrero dio entrada a Borja Domingo y Pavón al mismo tiempo como recambios de Karim Abubakar y Álex Galán en el minuto 55. Toda una apuesta ofensiva y decidida para ir a por los tres puntos en un partido que se atascaba y el gol no llegaba pese a la cantidad de llegadas al área producidas por su equipo.

Pavón no jugaba desde que se tuvo que retirar lesionado en el descanso del partido frente al Don Benito en la tercera jornada. El extremo de Monesterio sufrió una rotura en el abductor que le ha dejado fuera de combate cinco jornadas. Borja Domingo caería dos semanas más tarde ante el Diocesano por unas molestias de pubis. El delantero de Requena se ha perdido tres partidos. Marrero recupera así potencial ofensivo que va a necesitar en su misión de remontar posiciones.

Gorka Iturraspe ya está integrado plenamente en la dinámica de grupo y ha estado presente en las dos últimas convocatorias, aunque todavía no ha llegado a debutar, siendo el único jugador de campo que permanece inédito sin contar al portero Alonso.

Barrena y Gustavo Quezada enfilan la recta final de su recuperación y podrían estar para la siguiente semana cuando toque la visita al equipo revelación Cabeza del Buey.