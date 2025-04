El Badajoz vuelve a las andadas

José María García Venegas Pueblonuevo Domingo, 13 de abril 2025, 22:28 Comenta Compartir

El Badajoz vuelve a apearse de los puestos de playoff de ascenso a Segunda RFEF tras empatar (1-1) en Pueblonuevo en un duelo muy decepcionante en el que apenas remató entre los tres palos. El primer cuarto de partido del conjunto local fue avasallador, ante un Badajoz empequeñecido y que se salvó de no encajar más de un gol en ese intervalo. Y eso pese a que las dos primeras acciones de ataque fueron del equipo blanquinegro, con un centro de Dani Cordero al que no llegó nadie en primer lugar y otro balón que Santi Luque puso y se paseó igualmente por el área.

La primera acción de llegada clara del Pueblonuevo supuso el 1-0. Fue un centro de Víctor González desde la derecha en el minuto ocho, en el que la defensa pacense se mostró muy blanda. Remató Alberto Sánchez de cabeza, adelantándose a los centrales. A partir de ahí, el Badajoz estuvo a merced de su rival durante un buen rato. Tanto que Víctor González generó otra llegada tras meter en profundidad para Alberto Sánchez, que, ya en el área, cruzó en exceso.

En el otro lado del campo, una falta colgada por Adán no encontró rematador, mientras Jesús Sánchez remató fuera en un saque de esquina. Pese a esas llegadas, el Badajoz perdía todos los duelos y daba la impresión de que el Pueblonuevo jugaba con una marcha más. Sin embargo, cuando menos se podía esperar, Borja Domingo recibió un balón en carrera en un pase de Fran Miranda en el minuto 28 y en el mano a mano batió a Cautela para igualar el choque. El partido se igualó algo tras el empate y se redujeron las llegadas a las áreas antes del intermedio.

Pueblonuevo: Cautela; Víctor González, Carlos Ávila, Bekeret, Jony; Gabri, Manu Medel (Asier, min. 92), Liberal, Landa (Iván Vázquez, min. 66); Alberto Sánchez y Fran Santos (Iván Sandez, min. 80). 1 - 1 Badajoz: Álex Quesada; Adán, Jesús Sánchez, Ginés, David Calles; Santi Luque (Jorge Pérez, min. 87), Fran Miranda, Gustavo (David Grande, min. 71), Dani Cordero (Izquierdo, min. 64); Álex Alegría (Conejero, min. 87) y Borja Domingo. Goles: 1-0: Alberto Sánchez, min. 7. 1-1: Borja Domingo, min. 28.

Árbitro: Monroy Conde. Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Liberal, Fran Santos y Víctor González y a los del Badajoz Borja Domingo y Ginés González.

Incidencias: Antonio Amaya. 900 espectadores.

En ese segundo tiempo las noticias del Badajoz en ataque fueron poquísimas, a pesar de que durante un buen rato coincidieron en el campo Borja Domingo, Álex Alegría y David Grande. David González sorprendió manteniendo la defensa de cinco y metiendo en el ecuador del mismo a Izquierdo para esa faceta atrás.

Un tiro muy desviado de Adán en el minuto 50 y un remate de volea de Álex Alegría en el 63, que se fue un poco alto, fue de lo poco en ataque del cuadro blanquinegro. El Pueblonuevo fue perdiendo energía, pero dispuso de opciones para ganar. Un centro de Víctor González no lo remató nadie en una jugada que acabó con una serie de rechaces, en la que al final el autor del centro no llegó a golpear cuando tenía posición franca para hacerlo. Y Landa remató sin ángulo al lateral de la red. En el minuto 69 el cuadro local solicitó un penalti de Izquierdo sobre Iván Vázquez que el árbitro consideró que no era. Mientras, el penúltimo remate del Badajoz tuvo lugar en el minuto 73. Fue un tiro duro de Gustavo que se fue desviado.

En la recta final se salvó el Badajoz del 2-1. En el 86 Jony recortó en el área e Izquierdo se cruzó antes de que el esférico encontrara rematador. En el 89 Carlos Ávila disparó en un córner que despejó la defensa pacense y en el minuto 94, un error de Izquierdo finalizó con Ginés salvando el segundo de Alberto Sánchez.

El juvenil asciende a División de Honor

El juvenil del Badajoz dio la otra cara de la moneda en la jornada de este domingo y vivió una fiesta en el Nuevo Vivero con la victoria (7-1) sobre el Olivenza que ha supuesto que los blanquinegros certifiquen su ascenso a División de Honor.