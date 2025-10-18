El Badajoz no tiene otra salida que ganar

J. P. Badajoz Sábado, 18 de octubre 2025, 19:58 Comenta Compartir

Ganar, ganar y seguir ganando. Eso es a lo que está obligado el Badajoz a partir de ahora. Solo es la séptima jornada, pero el equipo blanquinegro ha desperdiciado tantos puntos que ya empieza a tomarse sus partidos como auténticos 'match ball'. Los de Marrero buscan la victoria ya a la desesperada como huida hacia delante de una situación tan inverosímil como injustificable. Y para poder reivindicarse visitan un escenario poco propicio, pero idóneo para dar ese tan necesitado golpe en la mesa. El Montijo no pierde en su campo desde enero cuando cayó derrotado (0-1) ante un Extremadura enfilado hacia el ascenso.

Al Badajoz ya no le queda más salida que ganar. Y tratará de volver a sumar tres puntos en su segundo desplazamiento consecutivo de su mini gira de cuatro seguidos. Dan igual las circunstancias, lo inexpugnable del fortín a asaltar o como llegue cada equipo a la cita. Los pacenses afrontan ese doble desafío ante un Montijo que acumula desde la pasada temporada diez partidos sin perder en el Emilio Macarro, en este curso dos victorias ante el líder Don Benito (2-0) y el colista Pueblonuevo (1-0) y un empate frente al Diocesano (1-1). «No podemos poner crucecitas en campos que sea muy difícil ganar. Nosotros podemos ganar en cualquier campo», sostiene Juan Marrero.

El técnico valenciano sabe muy bien de lo que habla porque además de tratar de poner en su sitio lo que representa el escudo del Badajoz también es consciente de las trampas que encierra el Emilio Macarro por su pasado en el equipo de las Vegas Bajas. «Conozco perfectamente el campo. Es un campo muy exigente a nivel físico, a nivel de apoyo, a nivel de todo. Es un rival muy físico también, de mucha altura, tiene jugadores que están rindiendo mucho y muy bien como Alberto, que lleva 6 goles, Junior, Bakary, Edu Reyes… Creo que ha hecho un buen equipo y en ese campo se manejan bien», avisa. Enfrente tendrá a un Montijo instalado en la sexta posición con 10 puntos, pero también envuelto en líos institucionales tras la renuncia de Germán Corengia de todos sus cargos y de su entorno más cercano en el consejo de administración y Antonio Tomillo tratando de recuperar el club.

Las bajas tampoco ayudan a la urgente reacción que necesita el equipo pacense. Gorka Iturraspe, Pavón, Barrena y Borja Domingo siguen en la enfermería, mientras que Jorge Barba repite en la convocatoria a pesar de seguir con molestias. Con este panorama, Marrero dispone solo de 15 jugadores del primer equipo.

La presión sobre el vestuario blanquinegro cada vez es más asfixiante y esa ansiedad se refleja en el césped con goles en contra al primer minuto de juego. «Creo que es casualidad. El equipo sale enchufado, pero nos están penalizando cuando perdemos algún duelo. El otro día fue un golazo, pero se podía haber evitado antes con un poquito más de contundencia en el comienzo», apunta Marrero. Tampoco cree que los factores externos del comienzo de liga hayan afectado a sus jugadores. «No quiero poner excusas. Si llegamos a ganar los cinco partidos estaríamos a uno o dos puntos del líder con la sanción».

Marrero confía en su equipo y revertir la situación, pero es consciente que tiene que demostrarlo desde ya. «Hay tiempo para recuperar terreno, pero ya son varias semanas que doy el mismo mensaje y tenemos que ya ir recortando». Y mantiene el objetivo de ascenso por la vía rápida. «Para mí sigue siendo el mismo. Tenemos opciones perfectamente en el momento que encadenemos una serie de victorias. Y no hay nada mejor en el fútbol que ir de la parte de abajo a arriba».

MONTIJO-BADAJOZ UD Montijo Zhulieni; Matías, Edu Reyes, Martín, Bakary, Peralta, Kingsley Fobi, Junior, Lawal, Aboulaye y Alberto Sánchez.

CD Badajoz Sergio Tienza; Javi Lobato, Jesús Sánchez, Adri Escudero, Pedro Pata; David Calles, Fran Miranda, Gustavo Quezada, Bermúdez, Pablo Rodríguez y Álex Alegría.

Árbitro Alba Ramiro.

Estadio y hora Emilio Macarro, 12.00 horas.