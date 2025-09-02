HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Montori celebra un gol con el Badajoz la pasada temporada. J. V. ARNELAS
Tercera RFEF

El Badajoz salda su deuda con la AFE

El club blanquinegro ya puede inscribir a sus jugadores tras cumplir con el pago de los 4.500 euros que reclamaba Montori

J. P.

Badajoz

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:02

Esta vez no ha apurado hasta el último momento y el Badajoz ya puede inscribir a los jugadores sin tener a sus aficionados en un ... vilo pendientes del cierre del plazo. El club blanquinegro ha saldado su deuda con la AFE y ya puede tramitar las fichas con tiempo suficiente antes del inicio de la comperición este fin de semana. En la web oficial del sindicato de jugadores ya aparece que el Badajoz está al día al haber abonado este lunes la cantidad pendiente con Montori.

