El Badajoz salda su deuda con la AFE

Esta vez no ha apurado hasta el último momento y el Badajoz ya puede inscribir a los jugadores sin tener a sus aficionados en un ... vilo pendientes del cierre del plazo. El club blanquinegro ha saldado su deuda con la AFE y ya puede tramitar las fichas con tiempo suficiente antes del inicio de la comperición este fin de semana. En la web oficial del sindicato de jugadores ya aparece que el Badajoz está al día al haber abonado este lunes la cantidad pendiente con Montori.

El delantero navarro reclama al club pacense unos 4.500 euros correspondientes a la temporada pasada. Montori había sido apartado del equipo el pasado mes de marzo por motivos de indisciplina y finalmente se le rescindió el contrato. Este verano al aparecer en la lista negra de la AFE, el Badajoz presentó alegaciones para no tener que hacer frente a la cantidad reclamada por la supuesta falta de profesionalidad del jugador navarro.

De esta manera, el Badajoz cumple con la AFE y ya puede inscribir a los jugadores. El plazo para la tramitación de fichas se cierra este viernes a las 14.00 horas, pero el club blanquinegro en esta ocasión no ha querido esperar a última hora y abonar la cantidad correspondiente para preparar su estreno liguero con mayor tranquilidad.