J. P. Badajoz Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:39

El Badajoz inicia su nueva andadura en la Tercera extremeña como Perico Delgado en aquel Tour de 1989 en el que llegó con 2.40 minutos de retraso a la salida de la contrarreloj del prólogo y tuvo que ir a remolque toda la carrera para remontar la diferencia de tiempo con los favoritos. De una forma parecida arranca el nuevo proyecto de Marrero, con la urgencia de recuperar el terreno perdido de los 3 puntos negativos de sanción, que en la práctica son 6 a remontar con respecto a los que se mantengan líderes invictos tras la segunda jornada.

El Badajoz necesita poner su contador a cero en Santa Amalia. Y en ese caso ya algunos le sacarían 6 puntos en las dos primeras jornadas. «Depende de nosotros recuperar esa distancia y ahora que nos dejan competir vamos a dar todo lo que tengamos para hacer números y conseguir el objetivo», apuntaba el técnico valenciano en su comparecencia previa del viernes. Es un hecho que el bloqueo de la FIFA impidió al Badajoz inscribir a sus jugadores a tiempo y el encuentro ante el Azuaga no se jugó al no poder presentar las fichas. Según el reglamento es incomparecencia, partido por perdido y castigo de 3 puntos menos. Aunque el club blanquinegro tiene un plazo para alegar y conseguir que el encuentro se repita. «Supongo que se intentará recurrir, pero no vamos a pensar en eso. Tenemos -3, hemos perdido ese primer partido y ahora depende de nosotros recuperar ese terreno perdido», asumía Marrero.

El Badajoz superaba un auténtico 'match ball' in extremis en una semana de lo más inverosímil y convulsa. «Lo hemos vivido con tensión, sabiendo que nosotros lo que queremos competir en el campo y representar a este gran club y esta gran afición, pero en el verde», exponía el preparador blanquinegro. El Badajoz parte así con saldo negativo en busca del más difícil todavía en su objetivo de ascenso. «Nadie quiere comenzar la temporada con -3», se resigna. Con todos los jugadores disponibles, excepto Gorka Iturraspe por lesión, Marrero se presenta en Santa Amalia dispuesto a emprender su particular carrera contrarreloj saliendo desde boxes cuando los demás ya aceleran sobre la pista. «El equipo está mentalizado para competir los partidos y ganarlos».

El conjunto blanquinegro se estrena así ya con urgencias en la segunda jornada y en un escenario exigente. «Es un equipo muy competitivo, con un campo de unas dimensiones mucho más estrechas que el nuestro. Es un rival muy intenso, con altura, con jugadores con buen desborde como Canito, el juego aéreo de Carlos Gómez, Cano...», explicaba Marrero, quien solo tiene una idea en su cabeza y es cumplir con el objetivo de ascenso. «Tenemos que pensar primero en contrarrestar todo eso y luego estar seguros de que podemos ganar todos los partidos porque ahora mismo esa es nuestra única mentalidad».

El técnico valenciano no cree que esta semana tan atípica y angustiosa mientras se resolvía la situación con la FIFA afecte a su plantilla. «Siento a los jugadores con esa rabia contenida, pero ahora hay que transformarla en saber competir y hacer buenos números».

SANTA AMALIA-BADAJOZ Santa Amalia Ramírez; Neiva, Carlos Gómez, Paulo, Jhojan, Cano, Canito, José Manuel, Carrasco, Said y Basit.

Badajoz Sergio Tienza; Álex Galán, Adri Escudero, Javi Lobato, Pedro Pata; Bermúdez, Fran Miranda, Gustavo Quezada, Antonio Pavón, Jorge Barba y Borja Domingo.

Árbitro Monroy Conde.

Estadio y hora Municipal de Santa Amalia, 19.00 horas.