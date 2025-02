El Badajoz se luce en su presentación venciendo con solvencia al Cacereño

El Badajoz dio lustre a su presentación en el Nuevo Vivero con un triunfo solvente ante el Cacereño (2-1) merced a los tantos de ... Álex Alegría y Ginés en la primera parte que encarrilaron un partido que los de Julio Cobos no supieron leer. Viñuela falló un penalti en el ecuador del primer tiempo y Javi Barrio recortó distancias en el 93.

Quizás no era el día más propicio, un 14 de agosto, en pleno cambio de quincena en el periodo estival, y en la víspera de un festivo con el que muchos aprovechan para hacer puente. Tampoco el horario, a las 18.15 la presentación de los jugadores y a las 19.00 el duelo entre el Badajoz y el Cacereño, siendo día laborable. Además, coincidía con la Supercopa de Europa, con presencia del Real Madrid y el esperado debut de Mbappé. No en vano, el propio club informó de que se adelantaron ambos eventos para evitar coincidencias con la disputa del trofeo continental, aunque sin referirse directamente a ello.

Con estas premisas, no se esperaba una marea blanquinegra en la grada, pero sí había interés por observar la evolución de un equipo muy remozado, que está en pleno rodaje y al que ya pudo seguir hace diez días en el empate a cero frente al Don Benito. Los pacenses llegaban con dos caras nuevas recientes, aunque una no tan desconocida, ya que el excanterano Ginés González, que se encontraba a prueba, ya había participado en los anteriores compromisos. Caso distinto es el de Gus Quezada, anunciado este martes y que se estrenaba con la elástica pacense, aunque no jugó.

La puesta de largo se hizo esperar, finalmente no fue a las 18.15 para contar con la mayor afluencia de público, ya que la tribuna aún lucía poco nutrida de espectadores. Finalmente, a las 19.00 comenzaron a salir los futbolistas del conjunto pacense. Dani Cordero fue uno de los más aclamados cuando salieron los 18 efectivos del primer equipo. Junto a ellos saltaron después al césped los siete canteranos que están realizando la pretemporada a las órdenes de Oliver Sierra.

Introducía algunas variantes Julio Cobos en lo que podría ser el primer once de la competición oficial, pero salía con una alineación reconocible más allá de esas alternativas, como por ejemplo Arévalo por Joserra o Iker San Vicente por Javi Barrio en la defensa. También ensayaba con un buen porcentaje de teóricos titulares Luis Oliver Sierra, con Ginés consolidado en la zaga y de nuevo con Álex Alegría y Montori arriba.

El placentino empezó enchufado el encuentro y parece neutralizado su gafe de cara a gol que tanto le lastró el curso pasado. En el minuto 2, el ariete extremeño se anticipó a la defensa y cabeceó un servicio desde la derecha para poner el primero. Acto seguido era Jorge Barba el que probaba suerte por el otro perfil, muy incisivo, y casi aprovecha una mala salida de balón del conjunto cacereño, pero su disparo quedó varado en un mar de piernas. El Badajoz seguía inquietando, con Bermúdez castigando a Arévalo en el flanco y orquestando un ataque muy dinámico en los primeros compases, con alternativas aunque sin remate final. Los visitantes, en cambio, trataban de hilvanar con más pausa y buscando romper líneas a la espalda de los centrales. Pero fue Merencio, en una jugada personal de muchos quilates, el que hizo temblar la meta de Alonso con un zurriagazo escorado que se estrelló en el larguero.

CD Badajoz: Alonso, Álex Herrera, Javi Lobato, Ginés González, Adán Gurdiel, Jesús Sánchez, Zambrano, Jorge Barba, Bermúdez, Ander Montori y Álex Alegría. También jugaron Antonio Pavón, David Calles, Agustín Izquierdo, Dani Cordero, Jorge Pérez, Jairo, Germán y Álvaro Ramos. 2 - 1 CP Cacereño: Izan, Arévalo, Crespo, Sanvi, Navas, Jorge Sarmiento, Deco, Merencio, Viñuela, Adri Pérez y Salinas. También jugaron Diego Nieves, Javi Barrio, Joserra, Iker, Clausí, Pepe Bernal, Sancho y Mario Valiente. Goles: 1-0, min. 2: Álex Alegría. 2-0, min. 42: Ginés González. 2-1, min. 93: Javi Barrio.

Árbitro: Daniel Miranda. Amonestó a Zambrano, Ginés González y Agustín Izquierdo en el Badajoz.

Incidencias: Nuevo Vivero, unos 900 espectadores.

Un minuto después llegó el penalti a favor del Cacereño por un agarrón claro de Ginés González sobre Adri Pérez. No había discusión, porque se marchaba solo para encarar al guardameta blanquinegro. Pero Viñuela lo mandó al limbo. Incomprensible el pésimo lanzamiento del extremo villafranqués, que envió el esférico fuera muy desviado a la izquierda del arco de Alonso.

Fue en una jugada aislada cuando el Badajoz amplió distancias al borde del descanso, tras un despeje que rebotó en el rostro de Ginés González, que se quedó tendido conmocionado, pero pudo continuar.

La segunda parte empezó con un guion parecido, con el Badajoz más entonado y tratando de acercarse al área rival, con un centro de Álex Herrera que no encontró rematador. El equipo de Julio Cobos no terminaba de cogerle el pulso al choque, disperso, sin ideas y carente de control. Faltaba que Deco entrara en juego o que los extremos explotaran su velocidad, pero ni una cosa ni otra. En el minuto 53, los locales volvían a la carga, Bermúdez, sin oposición, ponía un balón templado y con parábola a Montori, pero no pudo imprimirle fuerza a su cabezazo.

El reloj avanzaba y el Cacereño no encontraba la fórmula, mientras que el Badajoz contemporizaba bien ordenado esperando su oportunidad y la tuvo Bermúdez en el 71, cuando aprovechó una indecisión rival para trazar una diagonal, pero chutó flojo, mansamente a las manos de Nieves, que relevó a Izan. Cuando el partido agonizaba, en el minuto 93, Javi Barrio establecía el 2-1 definitivo, que supone la segunda derrota de los visitantes y el primer triunfo blanquinegro.