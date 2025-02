El Badajoz inscribe a Borja Domingo

El Badajoz ya puede contar con Borja Domingo para esta próxima jornada frente al Diocesano. El club blanquinegro saldó este lunes su deuda con Javi Ros y la ficha del delantero valenciano sería tramitada tres horas después por la Federación Extremeña de Fútbol.

Borja ... Domingo se apunta así a la gran remontada del Badajoz una semana después de su llegada. El exjugador del Don Benito fue anunciado el pasado miércoles, pero el bloqueo de los derechos federativos que pesaba sobre el club pacense debido a una deuda reconocida por sentencia judicial firme con Javi Ros y reclamada por resolución de la comisión mixta de la AFE impedía cursar su licencia.

Tras varios días de negociaciones para aplazar el pago en varias cantidades hasta junio, el Badajoz abonaba este lunes al exfutbolista blanquinegro el total de los 48.000 euros. «El Badajoz informa que esta mañana se ha satisfecho el pago del importe reclamado por Javi Ros mediante AFE al Club Deportivo Badajoz, cantidad que asciende a los 48.000 euros», comunicaba la entidad en una escueta nota pasado el mediodía del lunes. Tres horas después, volvía a emitir un nuevo comunicado para confirmar que ya se había dado de alta a la ficha de Borja Domingo. «El Club Deportivo Badajoz anuncia a su afición que, tras haber realizado el pago de la cantidad reclamada por la AFE como comunicamos esta mañana, nuestro jugador Borja Domingo queda inscrito en la Federación Extremeña de Fútbol tal y como nos ha comunicado la entidad federativa extremeña».

El Badajoz cumplía con bastante margen y sin apurar los plazos antes del cierre del mercado para inscribir a su último fichaje. El atacante de Requena no pudo entrar en la convocatoria para Llerena al no haber liquidado el club antes del viernes dicha deuda. La validación de su ficha se produce apenas día y medio después de jugar un partido trascendental frente a un Llerenense que ya adelanta en la clasificación a los pacenses. Según explicó Luis Oliver Sierra en su comparecencia previa del viernes, su no inscripción para esta pasada jornada se debía a la burocracia administrativa de los bancos con las órdenes de transferencias y sus plazos para que el pago pudiera ser verificado por la AFE a tiempo. Hasta este lunes no se hizo efectiva y Borja Domingo ya aparecía inscrito en la web de la FExF, pero en cambio la página oficial AFE seguía manteniendo a última hora de la noche al Badajoz entre los clubes morosos.

El equipo de Luis Oliver Sierra va a necesitar de todos sus efectivos a pleno rendimiento para recuperar el terreno perdido en las catorce jornadas que quedan para finalizar el campeonato. Y la ayuda de Borja Domingo se antoja de vital importancia dada la escasa pegada del Badajoz, especialmente fuera de casa. El delantero valenciano ya puede vestir la camiseta del Badajoz y añade más competencia a una delantera con la pólvora mojada.