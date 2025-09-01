El Badajoz inicia un nuevo curso para su gran reválida

El Badajoz encara ya la recta final para el inicio de un nuevo curso que será el de su gran reválida para el ansiado ascenso ... a Segunda RFEF. El equipo blanquinegro se estrena este domingo en el Nuevo Vivero (17.00 horas) y sin tiempo para presentaciones ya tendrá que afrontar su primer examen. Le visita un rival directo como el Azuaga y con el que precisamente se vio las caras en la última fase de ascenso. De esta manera, el inicio liguero arranca exigente para los pacenses con un duelo de playoff.

El nuevo proyecto se ha puesto en manos de Juan Marrero, toda una garantía como especialista en subir equipos y el técnico del último ascenso del Badajoz a Segunda B en 2017. Una apuesta sobre seguro de la propiedad que ha vuelto a ilusionar a la afición para mantener la fe incondicional en el equipo. El entrenador valenciano afronta esta segunda etapa con un nuevo desafío a su impecable hoja de servicios. El calendario entra ya en su semana previa al debut oficial de la Tercera RFEF. Marrero cuenta solo con 18 jugadores y tiene una ficha sénior libre tras la salida de David Grande.

En lo deportivo, el Badajoz ha dejado buenas sensaciones en sus diferentes test veraniegos. El balance de esta pretemporada ha sido de cuatro victorias ante Villanovense (0-1 con gol Pavón), Pueblonuevo (0-2 con doblete de Bermúdez), Quintana (0-2 con doblete de Pavón) y Puebla (0-6 con goles de Bermúdez, David Calles, Barre, Tamudo, Jairo Bas y uno en propia puerta), dos empates frente a Calamonte (0-0) y Extremadura (1-1, Borja Domingo) y tres derrotas contra el Cacereño (0-2) y en el triangular con el Extremadura (0-1) y Villafranca (2-1, tanto de Aitor Giles). La gran revelación del verano ha sido Pavón que se ha desquitado de su grave lesión de la pasada pretemporada que le apartó de los terrenos de juego y se ha destapado como el máximo goleador blanquinegro con tres tantos.

Acuerdo con Canal Deporte TV

Por otra parte, el Badajoz ha llegado a un acuerdo con Canal Deporte TV para retransmitir casi todos los partidos del equipo pacense de esta temporada en el Nuevo Vivero. Así, los aficionados blanquinegros que no puedan asistir al estadio tienen la oportunidad de seguir de forma gratuita 15 de los 17 encuentros en casa de liga regular a través de la plataforma OTT.