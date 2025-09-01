HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Juan Marrero en el banquillo del Nuevo Vivero en un partido de esta pretemporada. JOSÉ VICENTE ARNELAS
Tercera RFEF

El Badajoz inicia un nuevo curso para su gran reválida

Marrero entra en la última semana antes del arranque liguero con solo 18 jugadores y una ficha sénior libre

J. P.

Badajoz

Lunes, 1 de septiembre 2025, 21:08

El Badajoz encara ya la recta final para el inicio de un nuevo curso que será el de su gran reválida para el ansiado ascenso ... a Segunda RFEF. El equipo blanquinegro se estrena este domingo en el Nuevo Vivero (17.00 horas) y sin tiempo para presentaciones ya tendrá que afrontar su primer examen. Le visita un rival directo como el Azuaga y con el que precisamente se vio las caras en la última fase de ascenso. De esta manera, el inicio liguero arranca exigente para los pacenses con un duelo de playoff.

