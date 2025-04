El Badajoz, a demostrar su cambio de chip

Cuando el Badajoz cerró 2024 con un empate en casa ante el Jerez, Luis Oliver Sierra ya advirtió que el parón no ... sería amable para sus futbolistas. Anunció que pondría en marcha una minipretemporada para tratar de implementar ritmo y piernas como factor diferencial para adquirir más credenciales para asaltar el liderato. En el limbo se han quedado muchos puntos y enero se presenta con cuatro desplazamientos seguidos y duelos con los favoritos que pueden marcar el devenir del curso.

No hay margen de error y antes de empezar la confrontación directa con los de arriba, acuden a dos compromisos trampa ante el Castuera y el Olivenza y el preparador blanquinegro no quiere dejar nada al azar. «Hemos tenido pocas vacaciones, llegamos al partido con 20 entrenamientos y el equipo ha trabajado muy bien, han llegado bien de peso, se lo han tomado en serio, están concienciados de lo que nos jugamos este mes». La puesta a punto ha sido la prioridad en estos días, «si no ganamos por meter muchos goles, arrollarlos físicamente, por lo civil o por lo criminal».

Además, también era necesario zarandear las cabezas y focalizar en la trascendencia de lo que se avecina, «ha sido una pretemporada soviética, pero sirve para que los chavales metabolicen que nos jugamos mucho y que estamos lejos de donde debemos estar». E hizo hincapié en que la falta de intensidad y concentración ha impedido decantar la balanza, «son detalles y esa décima de segundo va en la actitud, no es entrenable, la tienen en las piernas, pero unos días la sacan y otros no, se trata de tocar ese chip mental». Asegura que en las sesiones ha detectado ese cambio, pero de los jugadores depende que se refleje el domingo en el Municipal de Quintana de la Serena, donde se disputa el choque ante el Castuera (12.00) debido a los trabajos de mejora que se están efectuando en el terreno de juego del conjunto turronero.

Un traslado que el técnico aragonés valora positivamente para los intereses de su escuadra, «solo he estado una vez en Castuera, pero recuerdo el césped terrorífico, todo lo que sea salir de allí a ellos les perjudica y a nosotros nos beneficia, allí solo han perdido un partido, en la primera jornada ante el Azuaga, y han ganado 3-0 al Extremadura». Aunque también es de césped artificial, lo cual dificulta la papeleta para los futbolistas blanquinegros, especialmente sensibles a a las características de las superficies sintéticas, «es nuestro talón de Aquiles, hay que dar un paso adelante».

Castuera: Canito, Ángel, Chavero, Duvan, Neiva, Niang, Loren, Neil, Jorge, Josito y Quintero. - Badajoz: Alonso, Adán Gurdiel, Javi Lobato, Ginés González o Jesús Sánchez, Álex Herrera, Fran Miranda, Gus Quezada, Jorge Barba, Santi Luque, Bermúdez y Álex Alegría. Árbitro: Jorge Espada Torrijos.

Estadio y hora: Municipal de Quintana de la Serena, 12.00.

Al rival, que transita por la zona templada de la tabla, aunque solo distanciado por tres puntos del descenso, lo define como un equipo con oficio, bien trabajado y que no suele abusar del juego directo. Oliver Sierra es categórico a la hora de señalar el principal peligro de su rival, «son de llegar por banda con Josito, que es su jugador de más calidad, capaz de lo mejor y de lo peor y tenemos que tenerlo vigilado, suele inspirarse contra los grandes, ya le hizo un roto al Extremadura hace un par de semanas».

En los locales, serán bajas confirmadas para el duelo Guille, que cumple ciclo de cinco amonestaciones, y Enrique, que fue expulsado en el choque que cerró 2024 ante el Trujillo. Por parte del Badajoz, cuenta con toda la plantilla disponible a excepción de Sergio Tienza, que estará varias semanas en el dique seco. Queda por ver si el técnico blanquinegro apuesta en el arco por el nuevo fichaje, Álex Quesada, o devuelve el puesto a Alonso. En la zaga la duda es si Ginés González parte de inicio tras recuperarse de su lesión.