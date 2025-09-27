El Badajoz busca que Villafranca sea esa salida como punto de partida

J. P. Badajoz Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:37 Comenta Compartir

El Badajoz llega a la cuarta jornada ya con urgencia extrema. A tres bajo cero hace mucho frío en el infierno austral de la Tercera extremeña. El equipo blanquinegro necesita buscar una salida a su situación crítica para recuperar su credibilidad. Y persigue esa vía de escape en el peor escenario posible dado su pésimo rendimiento fuera de casa estos últimos años.

Los pacenses parten con saldo negativo desde la rampa de salida y el desafío mayúsculo, además de insólito, de tener que remontar 12 puntos con el líder con solo tres jorndas disputadas. Una cronoescalada que arranca este domingo en Villafranca. No ha podido empezar peor el Badajoz la temporada. Dos derrotas seguidas, que son tres con la confirmación esta semana de la incomparecencia de la primera jornada, y además la sanción de tres puntos menos. Hundimiento total nada más comenzar. «A nadie le gusta empezar con -3 y empezar perdiendo los dos primeros partidos. Se recurrirá, pero nosotros no tenemos que pensar si se puede ganar o no. Tenemos que hacer lo nuestro que es ganar los partidos e intentar recuperar el terreno perdido», apuntaba Juan Marrero en la comparecencia previa del viernes.

El Badajoz busca que Villafranca sea la salida buena y que levante el ánimo a un vestuario al que le empieza a pesar la presión y la ansiedad. «Tranquilos no pueden estar, igual que todos. Ese nerviosismo se tiene que traducir en competitividad y motivación», reconocía el técnico blanquinegro.

Al conjunto blanquinegro le urge poner su contador a cero para ir soltando lastre y cogerle el pulso a una competición en la que está llamado a ser el rival a batir. «Confío y se trabaja con ellos en la fortaleza mental de que quedan muchos partidos, pero nosotros tenemos que empezar ya a ganar», remarcaba Marrero.

Para la crucial visita a Villafranca, el preparador valenciano seguirá sin poder contar con Gorka Iturraspe a quien se unen Jorge Barba, con 5 puntos en el tobillo por una entrada ante el Don Benito, y Pavón, con una rotura de abductores.

Marrero ha insistido esta semana en el trabajo y motivar a sus futbolistas para ser contundentes en las dos áreas. «Ahora mismo hay falta de acierto en algunas zonas y tenemos que encontrar la fórmula para que haya ese equilibrio entre la fortaleza defensiva y también eficacia ofensiva», señaló.

Enfrente tendrá a un Villafranca que marcha tercero con 7 puntos e invicto tras un empate inicial en Navalmoral de la Mata (1-1) y dos victorias frente a Montijo (2-1) y Puebloinuevo (1-3). «El Villafranca es un equipo joven a excepción de Ricardo, con mucho desparpajo y velocidad, bien trabajado por Javi Pérez. Tenemos que neutralizar esa velocidad que tienen y explotar sus puntos débiles», expuso sobre su rival Marrero. Pero al entrenador blanquinegro le preocupa más la delicada situación de los suyos. «Tenemos que pensar en nosotros, ya es necesidad y sobre todo apretar los dientes y ganar», precisó Marrero.

VILLAFRANCA-BADAJOZ Villafranca Paco; Borja, Ricardo Durán, Agustín izquierdo, Ladera; Dani Rodríguez, Ibrahim, Miñón, Kiba; Antonio y Andrada.

Badajoz Sergio Tienza; David Calles, Adri Escudero, Javi Lobato, Pedro Pata; Bermu, Fran Miranda, Gustavo Quezada, Barrena; Álex Alegría y Borja Domingo.

Árbitro Espada Torrijos.

Estadio y hora Municipal de Villafranca de los Barros, 12.00 horas.