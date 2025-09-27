HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Karim Abubakar durante su etapa en el Don Benito. ESTRELLA DOMEQUE
Tercera RFEF

El Badajoz se rearma con Karim Abubakar

El delantero ghanés de 30 años cuenta con experiencia en el fútbol nacional en equipos como Conquense, Don Benito, Valdivia, Plasencia, Algeciras Yeclano y Águilas

J. P.

Badajoz

Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:18

El Badajoz trata de paliar su falta de puntería con más munición arriba y en esa búsqueda de una mayor pegada este sábado anunciaba la incorporación del delantero Karim Abubakar. El jugador ghanés refuerza un ataque blanquinegro que todavía no se ha estrenado en liga.

Karim Abubakar (Accra, Ghana, 1995) es un viejo conocido del fútbol extremeño tras su paso por Don Benito (en dos etapas), Valdivia y Plasencia. El delantero ghanés recaló en el filial del Leganés en su primera experiencia en España y después pasó por Alcorcón B, Conquense, Don Benito, Valdivia, Plasencia, de nuevo Don Benito, Algeciras, Yeclano y Águilas. Entre medias probó destinos exóticos como Israel, Azerbaiyán y Malta. En el veranode 2024 pasó por las sesiones de AFE al encontrarse sin equipo.

Su mayor producción goleadora fue en las filas del Plasencia en la 2017-18 con 22 años cuando anotó 13 goles en Tercera, mientras que la siguiente en media temporada en el Algeciras contribuyó con 7 tantos en el ascenso a Segunda RFEF tras llegar en el mercardo de invierno procedente del Don Benito donde había marcado uno en la cuarta categoría nacional. Esa campaña en el Algeciras en Segunda RFEF hizo 3 goles, los mismos que en el Yeclano y 2 en el Águilas en la misma categoría.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La joven hallada en su piso de Badajoz tras un incendio presentaba heridas de arma blanca
  2. 2 Una menor de 14 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un atropello en Olivenza
  3. 3 Un pequeño pueblo de Extremadura lleva su aceite de oliva virgen extra a Japón
  4. 4 La emotiva sorpresa de un instituto extremeño a su profesora: convierten los pasillos en su camino hacia el altar
  5. 5 Paralizan la exhumación de víctimas en la mina La Paloma de Zarza la Mayor
  6. 6 La Policía Local de Olivenza localiza al conductor fugado tras atropellar a una menor de 14 años
  7. 7 En estado critico una chica de 14 años tras ser atropellada
  8. 8

    Turismo de lujo en Extremadura: Del hotel de cinco estrellas a dormir en una cúpula de cristal
  9. 9

    El incendio de Badajoz tras el que se halló muerta a una joven tenía dos focos
  10. 10 El conductor de un autobús escolar en la provincia de Cáceres triplica la tasa máxima de alcohol permitida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Badajoz se rearma con Karim Abubakar

El Badajoz se rearma con Karim Abubakar