El Badajoz se rearma con Karim Abubakar

El Badajoz trata de paliar su falta de puntería con más munición arriba y en esa búsqueda de una mayor pegada este sábado anunciaba la incorporación del delantero Karim Abubakar. El jugador ghanés refuerza un ataque blanquinegro que todavía no se ha estrenado en liga.

Karim Abubakar (Accra, Ghana, 1995) es un viejo conocido del fútbol extremeño tras su paso por Don Benito (en dos etapas), Valdivia y Plasencia. El delantero ghanés recaló en el filial del Leganés en su primera experiencia en España y después pasó por Alcorcón B, Conquense, Don Benito, Valdivia, Plasencia, de nuevo Don Benito, Algeciras, Yeclano y Águilas. Entre medias probó destinos exóticos como Israel, Azerbaiyán y Malta. En el veranode 2024 pasó por las sesiones de AFE al encontrarse sin equipo.

Su mayor producción goleadora fue en las filas del Plasencia en la 2017-18 con 22 años cuando anotó 13 goles en Tercera, mientras que la siguiente en media temporada en el Algeciras contribuyó con 7 tantos en el ascenso a Segunda RFEF tras llegar en el mercardo de invierno procedente del Don Benito donde había marcado uno en la cuarta categoría nacional. Esa campaña en el Algeciras en Segunda RFEF hizo 3 goles, los mismos que en el Yeclano y 2 en el Águilas en la misma categoría.