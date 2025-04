La temporada perfecta del Quintana

MARÍA FORTUNA QUINTANA DE LA SERENA. Jueves, 12 de mayo 2022, 08:59 Comenta Compartir

Dicen que la perseverancia es una de las mayores virtudes del ser humano. La RAE lo define como: «mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión» y a perseverante al CD Quintana no le gana nadie. Este equipo no lo ha tenido fácil en las últimas temporadas pues, desde que descendió en 2018, su trayectoria ha sido un constante de luces y sombras. Sombras cuando las derrotas se acumulaban domingo tras domingo y luces cuando se consiguió llegar a la fase de ascenso tres veces consecutivas, sin éxito, pero también sin tirar la toalla y ahí ha estado el secreto de este club del fútbol modesto extremeño. Un equipo al que dan corazón un grupo de jugadores que han luchado sin descanso impulsados por una directiva siempre dispuesta y una afición volcada.

Por eso, cuando estos días se escucha en los corrillos o través de redes sociales eso de «se merecían el ascenso», hay que saber que esa afirmación va más allá de una temporada perfecta o de un equipo invicto, va por todos esos años en los que la sensación cada partido era la de que había que volver, como fuese, a la categoría de la que nunca se debieron marchar.

El pasado domingo, 8 de mayo, ese momento llegó, no sin esfuerzo, no sin trabajo, no sin ilusión, llegó y lo hizo de manera tan justa como necesaria.

El Quintana ascendió a Primera División Extremeña tras jugar los playoffs y arrollar al Cacereño B por un global de 8-1 (0-5 y 3-1) y al Moralo B de 6-1 (0-3 y 3-1). Un ascenso que pone el broche de oro a una temporada en la que se han proclamado campeones sin conocer la derrota y donde han conquistado cada campo que pisaban, logrando hacerse un nombre en el fútbol extremeño ya que ningún otro equipo sénior masculino ha logrado tal hazaña.

La época dorada del Quintana, la que será difícil de olvidar, en la que lo han conseguido todo. Una campaña, sin embargo, marcada por las obras en el campo municipal, que hizo al equipo en la segunda vuelta alejarse de casa y jugar en las localidades vecinas de Zalamea o el Valle demostrando que cuando se es bueno, el lugar no condiciona.

El lugar no, pero sí la dirección y ahí entra en juego la persona que el pasado agosto prometió el ascenso, a riesgo de todo, y ha cumplido con su palabra. El técnico, Diego Gallardo 'Martagón', ha manejado los hilos, siendo el nexo de unión que ha hecho a este equipo invencible junto con su fiel escudero, Candi García. «Cuando regresé al municipal el pasado verano no tenía otro objetivo en mi cabeza que el ascenso. Ellos lo necesitaban, Quintana también y ya era cuestión de justicia. Estoy muy orgulloso de los jugadores, son de otra talla y ha sido un verdadero placer entrenarlos», declara Diego Gallardo.

Jugadores que partido tras partido han demostrado su calidad. Futbolistas de otra categoría, de lejos como Curro que ha dejado goles para la historia o Víctor Adame, con más de un 'hat trick' que ha enloquecido a la afición, Mangui, Damián, Manu, Rober, Bravo, Antonio Huertas, Pota o Ruano. Todos ellos involucrados en el proyecto del club sintiendo el escudo rojillo desde el principio y los de casa; el capitán, Lolo Cartón, siempre al frente, Chema, Saviola, Pedri, César, Fernan Tena, Sosa, Ángel Luis, Alberto o Alejandro Gallardo, firmes en el empeño de devolver el equipo de su pueblo a la categoría que merecía.

Hoy, días después de la gloria, queda la sensación de haber recorrido un largo camino durante estos cuatro años, esquivando obstáculos, cayendo y volviendo a levantar, pero en los que solo esa perseverancia ha hecho que nunca se haya dejado de creer que el Quintana volvería a ser un equipo de Primera.