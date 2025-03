Suspendido un partido en Tenerife por gritos de «golfa» y «puta» a la árbitra

Amador Gómez Madrid Martes, 26 de noviembre 2024, 19:54 | Actualizado 20:33h. Comenta Compartir

El partido de categoría Preferente entre el San Lorenzo Constancia y el Laguna disputado el pasado sábado en el estadio Óscar Pérez Barrios, de Valle de San Lorenzo (Tenerife), debió ser suspendido como consecuencia de los insultos proferidos desde la grada a la árbitra. «Un espectador se dirigió a mí de forma violenta, en los siguientes términos: 'eres una golfa y una puta, golfa, que eres muy golfa y puta», escribió la árbitra Diana Carolina Luna González en el acta del encuentro.

El partido fue suspendido de forma definitiva en el tiempo añadido, a falta de 40 segundos para que se llegara al minuto 52 de la segunda parte y se decretara el final, con 2-2 en el marcador. Al escuchar los insultos lanzados de la grada, Luna González decidió inmediatamente que no se reanudara el juego y solicitó al delegado de campo la expulsión de las instalaciones del espectador que había gritado contra ella, según desveló el diario La Provincia.

El autor de los insultos no obedeció en un principio y volvió a ocupar su asiento en la grada, insistiendo en los comentarios hirientes. «No me voy a ningún lado porque no le he hecho nada a esta niñata. De aquí no me muevo porque no le he hecho nada a esta golfa», dijo dicho aficionado según recogió la árbitra, que también recibió insultos por parte de una espectadora que estaba cerca del citado hincha: «Es que eres una puta, puta, puta y loca».

Luna Darias aclaró en el acta que los dos aficionados habían estado animando al Laguna y llegó a asegurar que uno de los futbolistas del equipo visitante le confesó que el primero, quien comenzó los ataques verbales, era su padre. Con el partido detenido, el hincha que inició el incidente aceptó al fin salir de las instalaciones, aunque posteriormente uno de los futbolistas sustituidos del Laguna salió del vestuario, sin camiseta, y atravesó el terreno de juego para encararse con un grupo de aficionados del San Lorenzo, generándose una trifulca entre seguidores de los dos equipos.

La árbitra volvió a ser objeto de ofensas procedentes de la grada, en concreto, de «aficionadas» del Laguna, que se dirigieron a ella en los siguientes términos: «Es que eres una golfa, todo esto es culpa tuya, me das vergüenza como mujer».

Mientras se retiraba al vestuario, la colegiada fue perseguida por el entrenador del Laguna, Yeray Romero, quien le recriminó a la árbitra: «Todo esto es culpa vuestra y mira que estaban haciendo un buen partido. Ustedes incitaron a la violencia. Eso es lo que querían y mira lo que consiguieron». El Laguna se quedó con diez jugadores en el minuto 82 al ser expulsado un futbolista que realizó un gesto obsceno al árbitro asistente.