De la Fuente: «Afronto cada partido como si fuera el último»

Jordi Alba: «No me preocupa estar sin equipo»

Jordi Alba regresa a la selección española con el premio de la capitanía tras el adiós de Sergio Busquets, pero con su futuro teñido de incertidumbre después de abandonar el Barça. Una situación que no parece inquietar al lateral. «Si me preocupara no hubiese tomado la decisión antes de terminar la temporada. Lo que me juego es ganar un título con la selección y después de este torneo decidiré mi futuro. No es algo que me preocupe estar sin equipo ahora mismo», aseguró el catalán en la previa del choque que medirá a España con Italia dentro de la Final Four de la Liga de Naciones.

«Ojalá que podamos levantar el título. Ya sea capitán o no, lo que me interesa es levantar el título. Llevamos once años sin ganar ninguno y es una oportunidad única. Hay que estar más unidos que nunca», proclamó el capitán de España, que negó que a La Roja le faltase oficio en el Mundial de Catar y rompió una lanza por Luis de la Fuente. «Le veo muy tranquilo. Los días de entrenamiento están siendo muy buenos y por eso digo que tenemos que estar todos unidos. Muchas veces los jugadores debemos dar un paso adelante. Tiene la confianza de todo el mundo y no hay que dudar del trabajo que está haciendo», acotó.