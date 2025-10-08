HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aymeric Laporta, en un partido con España. Efe

Laporte sustituye a Huijsen en la selección

El central del Real Madrid causa baja por una lesión muscular

José Manuel Andrés

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:50

Más problemas para Luis de la Fuente en una ventana de selecciones que parece maldita para La Roja. El último en caer por una lesión muscular ha sido el central del Real Madrid, Dean Huijsen, sustituido por Aymeric Laporte para los próximos partidos contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid, clasificatorios para el Mundial 2026.

Según informó la FEF, el defensa del equipo blanco llegó con síntomas de fatiga muscular a la concentración de la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el lunes por la noche. En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que «la evolución no era positiva» por lo que en la mañana de este mércoles se le ha sometido a una prueba médica «confirmando una lesión muscular» de la que ya ha sido informado el Real Madrid. Por consiguiente, el seleccionador Luis de la Fuente procedió a sus desconvocatoria, deseándole una pronta recuperación.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

