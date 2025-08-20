Zarfino: «No vengo a pasearme, vengo a ascender»

El proyecto del CD Extremadura cuenta sus temporadas por ascensos, algo que ha hecho que la ilusión y emoción por el fútbol en Almendralejo no ... se apague. Los jugadores que han vestido y defendido los colores del equipo de la localidad también suelen tener un recuerdo especial e imborrable del ambiente que se respira, hasta el punto que el Francisco de la Hera deja una huella imborrable para muchos de ellos.

Ejemplo de esto es Gio Zarfino que, tras una gran campaña en redes sociales por parte de los aficionados pidiendo su regreso, la dirección deportiva de la entidad encabezada por Manuel Mosquera lo ha hecho realidad. Se trata sin duda de una de las sorpresas y de los fichajes más diferenciales de toda la Segunda RFEF. El jugador uruguayo de 34 años ya sabe lo que es vestir de azulgrana con el Extremadura UD, en el que militó desde la temporada 2017/18 a la 2019/20 en las que pasó por Segunda B y logró el ascenso a la categoría de plata, en la que permaneció dos cursos.

El charrúa caló en Almendralejo y viceversa. Tanto es así que el mediocentro no se ha llegado a desvincular de la ciudad en todos estos años, pero la afición tampoco ha sido capaz de olvidar aquellas tres temporadas. Una vez que este sueño se hizo realidad, era inevitable tirar de nostalgia y pensar en que Zarfino podría volver a lucir el mismo dorsal de aquellos años, el 8, ocupado en el momento de su llegada por Álvaro Barrero.

Tres días después del fichaje del centrocampista sudamericano, el propio club anunció que el jugador procedente de la UD Logroñés, en un gesto de compañerismo y de unión, le cedía su dorsal a Zarfino, cerrando así el círculo que todos deseaban. «Un simple gesto que habla por sí solo, el Extremadura es unión y familia», expresó la entidad en su publicación. También ha tenido lugar el habitual acto de presentación acompañado de Manuel Mosquera y de uno de los patrocinadores del club en un escenario inmejorable, el feudo azulgrana. El uruguayo se ha mostrado realmente contento, ilusionado y emocionado. «Vengo con la misma ilusión y las mismas ganas con las que llegué a España y también con mucha responsabilidad». Ha remarcado que «el compromiso, el trabajo y la entrega» son aspectos que no van a faltar durante este nuevo curso. También ha dejado claro que «no vengo a pasearme, sino a ascender y a seguir haciendo historia con el club», sentenciaba.

Al final de su intervención el uruguayo fue incapaz de contener las lágrimas al recordar momentos de su anterior etapa, de su familia y del reto mayúsculo que supone bajar dos categorías. «Fue una decisión complicada, la gente me llamaba loco, pero estoy seguro y convencido de que con esta base sólida todo saldrá bien», concluyó.