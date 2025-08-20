HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Gio Zarfino durante su presentación. CD Extremadura
Segunda RFEF

Zarfino: «No vengo a pasearme, vengo a ascender»

El jugador uruguayo ya ha sido presentado en el Francisco de la Hera y lucirá el dorsal 8 como en su anterior etapa en Almendralejo

Daniel Soleto

Badajoz

Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:44

El proyecto del CD Extremadura cuenta sus temporadas por ascensos, algo que ha hecho que la ilusión y emoción por el fútbol en Almendralejo no ... se apague. Los jugadores que han vestido y defendido los colores del equipo de la localidad también suelen tener un recuerdo especial e imborrable del ambiente que se respira, hasta el punto que el Francisco de la Hera deja una huella imborrable para muchos de ellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

