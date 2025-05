Este Villanovense es otro, pero no lo suficiente

Estrella Domeque Villanueva de la Serena Domingo, 27 de octubre 2024, 19:14 Comenta Compartir

Aquello de jugamos como nunca y perdimos como siempre encaja tristemente a la perfección con el Villanovense, al menos, en la primera parte de la derrota de este domingo contra el Estepona. El feudo serón disfrutó de 45 minutos en los que la justicia del fútbol no quiso ponerse del lado de un Villanovense que gozó de varias ocasiones para irse al descanso por delante en el marcador; en la segunda y nada más empezar, llegó un castigo que se antojaba excesivo en el debut en casa de Alberto Cifuentes.

El técnico manchego había pedido en la previa que su Villanovense fuese valiente y lo consiguió en el primer tiempo, pero tras el descanso volvieron los fantasmas del pasado.

La novedad era Cifuentes, pero también un once cada vez más condicionado por las lesiones. Ya en la previa no se querían dar pistas sobre las ausencias a las que se sumaba este domingo también Brunet, que se sentaba en un banco junto a Lobato, Olmedo, Collazo, Riquelme y Javi Sánchez. Todo un banquillo que el entrenador serón no puede utilizar. La nota positiva fue el buen hacer de Placi en el centro de la zaga, con Carlos Daniel en el carril zurdo e Iván Robles en la banda contraria, teniendo a Benji esta vez en una posición más adelantada.

Fue precisamente el futbolista canario el gran protagonista del ataque serón ya desde los primeros minutos. En el 2, tuvo una clara ocasión gracias a una desafortunada pérdida de balón de Eric Gómez, pero se topó con la primera gran intervención de un inspirado Alfonso Liceras. Tres minutos después, la galopada de Benji terminó también encontrando al guardameta visitante.

La grada parecía divertirse ante este inicio fulgurante, mientras la frustración se empezaba a intuir en los locales viendo cómo no eran capaces de poner realmente a prueba a Alfonso que, en el 22, volvía a salvar a los suyos tras una acción por la izquierda de Farrell.

Los serones habían logrado maniatar a un Estepona que hasta la primera media hora de juego no logró plantarse con peligro en el área de José Andrés. Lo hizo con un centro desde la izquierda que cabeceó Hugo desviado.

Respondía el Villanovense y lo hacía con otra faceta, a balón parado, en un saque de esquina colgado al área por Abreu y rematado por Ruymán sin encontrar portería. Aunque la más peligrosa y, por ende, la más frustrante, la tuvo Josh Farrell en el enésimo mano a mano con Liceras que terminó con una gran intervención del portero para evitar un gol que lo habría cambiado todo.

Y es que, habría sido ese balón de oxígeno de un Villanovense que se ahoga en su propio mar de dudas y que recibió la gota que colmó el vaso en el arranque de la primera mitad. Un golpe psicológico del que un equipo en otra dinámica habría sido capaz de reponerse, pero que para los de Cifuentes supuso casi la estocada definitiva pese a tener toda la segunda parte por delante. Era el minuto 46 y, en un córner sacado en corto, Jorge García superó con un disparo escorado a José Andrés (0-1).

Villanovense: José Andrés; Iván Robles (Rusiñol, min. 74) Ruymán, Placi, Carlos Daniel, Pajuelo (Pablo Guerrero, min. 61), Joaquín (Óscar, min. 74), Christian (Viti, min. 74), Benji, Abreu (Adighibe, min. 53) y Josh Farrell. 0 - 1 Estepona: Alfonso Liceras; Carrasco (Marín, min. 46), Mirapeix, Caro, Eric Gómez, Fran Lara, Callejón (Goma, min. 65), Ramón Blázquez (Aguilera, min. 75), Jorge García, Hugo (Rubén Mesa, min. 83) y Dago (Castillo, min. 83). Gol: 0-1: Jorge García, min. 46.

Árbitro: Fernando Moreno Osuna (castellanomanchego). Amonestó a los locales Christian, Carlos Daniel y Benji y a los visitantes Callejón y Jorge García.

Incidencias: Unos 700 espectadores en el Municipal Villanovense.

Remar a contracorriente es de por sí complicado, más aún si acumulas ya varios naufragios en la orilla. Tampoco las jugadas grises cambian el color del Villanovense que, en el 49, pidió penalti por el derribo de Christian dentro del área.

Buscó entonces Cifuentes algún revulsivo desde el banquillo eligiendo a Adighibe que entró en lugar de un ya desfondado Abreu. Se esperaba con ello una mayor presencia arriba, pero esa buena imagen del Villanovense en la primera mitad se había caído como un castillo de naipes tras el gol encajado. Tímidamente lo intentó Joaquín, en el 58, con un disparo lejano que se fue alto. A la hora de juego, Benji apareció para encontrarse, de nuevo, con Alfonso. La siguiente pieza cambiada fue Pajuelo para dar entrada a Pablo Guerrero.

José Andrés mantuvo vivo al Villanovense con una gran intervención ante el disparo acrobático de Dago. Y, a falta de un cuarto de hora, Alberto Cifuentes gastó todos los cartuchos con un triple cambio entrando Óscar, Rusiñol y Viti en lugar de Joaquín, Christian e Iván Robles. Pero no había nada que hacer, porque los serones pelearon toda la segunda parte contra el Estepona, pero también contra ellos mismos.

Cifuentes: «Nos han faltado 43 minutos de personalidad» «Da igual lo que pase en el partido, que nosotros tenemos que seguir siendo los mismos», lamentaba Alberto Cifuentes tras la derrota por la mínima tras una gran primera mitad. «Nos han faltado 43 minutos de personalidad en la segunda parte», añadía el técnico del Villanovense que reconocía que, quizás, había pesado el desánimo por las ocasiones falladas, pese a que el vestuario estaba confiado antes de empezar el partido. Pesa también un puesto en la tabla que Cifuentes quiere dejar al margen. «Tenemos que dejar de mirar la clasificación, los goles a favor o en contra... necesitamos centrarnos en nosotros», dice el manchego, «los ascensos o descensos son a partir de marzo, ahora hay que dejar de pensar en eso». En la previa dijo que quería que el rival se marchase con la sensación de haber encontrado un estadio complicado. Y así lo reconocía un Oriol Riera, técnico del Estepona, al que Cifuentes consideraba «un hombre muy afortunado porque se anota tres puntos que en otro momento moral de equipo no se hubiera llevado». Eso sí, cree que el Villanovense este domingo ya fue otro. «He visto al equipo muchas veces y la primera parte que hemos hecho, perdonad que lo diga, pero no la había visto; el resultado es una mierda, pero ese nivel de concentración, de juego, de llegadas... No lo había visto».