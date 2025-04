El Villanovense, a por su primer triunfo para sanar su orgullo herido

Estrella Domeque Villanueva de la Serena Sábado, 28 de septiembre 2024, 21:10 Comenta Compartir

Quizás sea pronto para decirlo, pero no parece ninguna exageración que al Villanovense solo le vale este domingo ganar contra la Deportiva Minera. No está en juego la temporada, ni mucho menos, pero sí un orgullo con demasiadas heridas. Los serones aún no saben lo que es ganar en estos primeros cuatro partidos y los ánimos decaen sin remedio.

«Los números son los que mandan y son malos», reconoce José González 'Gus' que, pese a ello, insiste en tener paciencia, «seguimos en un proceso de estabilizar un poco el equipo y de aprendizaje; es el momento de estar unidos, lo más importante es estar juntos y saber que los nuestros son los mejores y confiar en ellos».

Así, también pide el apoyo de una afición tocada por los resultados. «Habrá tiempo durante la temporada de hacer autocrítica, pero estamos ahora mismo en una situación en la que no nos podemos lamentar, que la afición venga con ganas de apoyar al equipo y cuando el árbitro pite, que hablen».

El técnico serón sigue buscando respuestas y el análisis de los partidos apunta a desajustes que se deben corregir. «Estamos haciendo muchos tramos de partido que son buenos, pero es verdad que en otros, aunque sean pocos minutos, se nos van los partidos», dice, al tiempo que añade que la clave está, en primer lugar, en mejorar los números atrás. «Tenemos que ir a portería a cero, es la clave, corregir nuestra parte defensiva, que eso involucra a todo el equipo, y a partir de ahí crecer con balón», afirma.

Sobre el rival de este domingo, Gus no se fía de su condición de recién ascendido. «Llevan tres porterías a cero, tienen gente muy experimentada, con desborde y buen balón parado; es un recién ascendido con gran potencial y grandes nombres», explica sobre la Deportiva Minera.

Pero mirando a su equipo, una de las preocupaciones son las lesiones. Además de la confirmada de Juan Riquelme, operado esta semana, son varios los jugadores que siguen entre algodones. «No nos gusta coger argumentos para poner excusas», argumenta Gus que estima que Riquelme, intervenido del menisco, podría estar al menos dos meses de baja, «pero con los que estemos tendremos que tirar y serán más que suficientes». Olmedo apunta de nuevo a titular bajo palos, la línea defensiva se mantiene, a priori, sin cambios, y Adighibe y Farrell serán las referencias ofensivas para un Villanovense que suma un único gol, anotado por el galés el pasado domingo.

Villanovense Olmedo; Iván Robles, Carlos Daniel, Sergi Brunet, Lobato, Ruymán, Abreu, Joaquín, Christian Díaz, Adighibe y Josh Farrell. - Deportiva Minera Fran; José Mas, Monty, Morante, Juanmi, Petcoff, Christian Britos, Pipo, Perdomo, Arturo y Ferrón. Árbitro: Francisco Sáez Vital (andaluz).

Estadio y hora: Municipal Villanovense, 12.00 horas.