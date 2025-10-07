HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Ángel Carrasco y Asier Álvarez celebran un gol del Villanovense. E. DOMEQUE
TERCERA RFEF

El Villanovense se hace fuerte

Los serones lideran el grupo extremeño en solitario siendo el único que no conoce la derrota tras cinco jornadas

Miguel Camacho

NAVALMORAL DE LA MATA.

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Ensancha un poco más su ventaja el Villanovense para encabezar con cierta autoridad la clasificación del grupo 14 de Tercera. Con 13 puntos lidera ... la tabla, siendo el único que aún no ha perdido después de la disputa de la quinta jornada, distanciando por 3 puntos a quienes también ocupan puesto de playoff: Don Benito, Jaraíz, Villafranca y Puebla, que suman todos ellos 10.

