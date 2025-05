El Villanovense se ahoga en la orilla

Creyeron con fe y lo acariciaron con la punta de los dedos durante apenas unos minutos. Pero la alegría duró poco y el Real Madrid ... C acabó con la ilusión de un Villanovense que regresa a Tercera RFEF cinco temporadas después. El gol de Ruymán en la segunda parte en Valdebebas fue un balón de oxígeno igualando la eliminatoria, pero primero Bruno y después Álvaro Ginés tiraron por tierra toda esperanza.

Después de nadar a contracorriente durante semanas, los de Alberto Cifuentes se ahogan en la orilla tras una dolorosa eliminatoria contra los canteranos del Real Madrid. La garra mostrada por los serones fue reconocida por los aficionados desplazados hasta el campo 7 de la ciudad deportiva de los merengues, aunque nadie encontraba consuelo y jugadores como Pajuelo, Óscar, Olmedo, Viti o Iván Robles se marchaban a vestuarios entre lágrimas, mientras los aficionados pedían a Cifuentes que se quedara y el técnico se disculpaba por la «mala temporada».

El partido fue, en cierto sentido, un calco del disputado en la ida en Villanueva de la Serena. Con un Villanovense que mereció mucho más y un Real Madrid que con muy poco encontró su premio. También fue un calco en las alineaciones y el técnico serón apostó por el mismo once inicial que hace una semana, con la novedad de Viti en la convocatoria.

Tampoco faltó la polémica arbitral, y nada más empezar, en el 5, Pajuelo pedía con insistencia un penalti sobre Kevin, que fue derribado, pero el colegiado consideró que la acción había ocurrido fuera del área. En esa falta lateral llegó la primera ocasión de peligro para los serones con un disparo de Benji que se marchó fuera por poco.

Dos minutos después era Kevin el que no alcanzaba a rematar con contundencia un centro lateral. Mientras, el Real Madrid C no asomaba al área rival y únicamente poco antes del cuarto de hora intervenía Olmedo para mandar a córner un disparo de Manu Serrano. Ya en el 20, Romera no aprovechaba una mala salida del guardameta serón.

Al margen de esas acciones, era el Villanovense el que tenía el dominio del partido. Y, en el 35, Abreu volvía a aparecer para rematar al lateral de la red un centro de Lobato desde la izquierda. Antes del descanso era Kevin el que remataba fuera una buena llegada del Villanovense desde la derecha en las botas de Lobato. Era la última de una primera mitad de dominio serón sin recompensa.

Real Madrid C Quetglas; Moya (Emanuel, min. 77), Sotres, Calleja, Alex Pérez, Cristian David (Nico Sánchez, min. 77), Romera, Bruno (Carlos, min. 68), Álvaro Ginés, Manu Serrano y Carvajal (Jacobo, min. 68). 2 - 1 Villanovense Olmedo; Lobato, Brunet, Placi (Óscar, min. 69), Iván Robles, Pajuelo (Pablo, min. 77), Ruyman, Benji (Viti, min. 69), Kevin (Álvaro, min. 84), Abreu y Chalbaud (Adighibe, min. 84) Goles: 0-1: Ruymán, min. 53; 1-1: Bruno, min. 56; 2-1: Álvaro Ginés, min. 87.

Árbitro: Jesús López Fernández (gallego). Amonestó a los locales Álvaro Ginés y Moyá, también a los visitantes Ruymán, Placi, Iván Robles y Viti, además de Edu Jurado.

Incidenciaa Campo 7 de Valdebebas, unos 600 espectadores. Numerosos aficionados serones.

Un premio que sí iba a llegar en la segunda parte gracias a un golazo de Ruymán que cargó la pierna desde lejos para batir de manera magistral a Ferrán Quetglás. Era el minuto 53 y el Villanovense igualaba la eliminatoria con un 0-1 que ilusionaba sobre el césped y también en la grada.

Pero qué poco duró la alegría, apenas tres minutos después, Bruno sacaba un disparo de la nada, muy ajustado a la base del palo que adelantaba de nuevo a los blancos en la eliminatoria y dejaba muy tocado a los de Cifuentes, que ya no levantaron cabeza ni con los cambios, pese a la media hora que quedaba por delante.

Así, las entradas de Óscar y Viti no generaron el efecto necesario para un Villanovense que no acertaba a superar a un Madrid C que ya medía los tiempos, con bastantes pérdidas que luego no se descontaron con justicia en el añadido.

Siguió el dominio visitante durante unos minutos, pero también el equipo de Joselu Sánchez llegaba con peligro haciendo que Olmedo dejara dos grandes intervenciones. En el 75, ganó bien el mano a mano con Carvajal y tres minutos después también negaba el gol a Jacobo.

Cifuentes siguió buscando respuesta en el banquillo con Pablo en la medular en lugar de Pajuelo, también entraba Adighibe quemando todo lo que tenía en ataque. Nada parecía ser suficiente para lograr el gol que volviera a meter a los serones en la eliminatoria y forzar la prórroga.

Sin embargo, sí llegó casi al final del tiempo reglamentario el gol de Álvaro Ginés que daba la puntilla al Villanovense que, ya en el añadido, había bajado los brazos y se sabía descendido a Tercera RFEF. Todo tras un excesivo castigo en esta eliminatoria, que quizás no se antoja tal en lo que ha sido la mala temporada de un histórico del fútbol extremeño que ahora tendrá que afrontar la complicada situación deportiva y económica en este futuro más próximo.