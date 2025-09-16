HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Marco Machón y Adri Paz durante el Jaén-Extremadura. REAL JAÉN
Segunda RFEF

Una victoria de prestigio para seguir creciendo

El Extremadura regresó de Jaén con la moral por las nubes tras su primera victoria a domicilio

Raúl Peña

Almendralejo

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:06

La victoria del Extremadura en Jaén supone más de tres puntos. Los azulgranas salen muy reforzados como equipo de La Victoria tras ganar en ... un feudo complicado y ante un rival que, pese a ser un recién ascendido, tiene mimbres para no sufrir y soñar con objetivos más ambiciosos. El Extremadura ganó, pero también se trajo de tierras jienenses la moral por las nubes y gasolina para afrontar con optimismo las próximas jornadas.

