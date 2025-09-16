Una victoria de prestigio para seguir creciendo

La victoria del Extremadura en Jaén supone más de tres puntos. Los azulgranas salen muy reforzados como equipo de La Victoria tras ganar en ... un feudo complicado y ante un rival que, pese a ser un recién ascendido, tiene mimbres para no sufrir y soñar con objetivos más ambiciosos. El Extremadura ganó, pero también se trajo de tierras jienenses la moral por las nubes y gasolina para afrontar con optimismo las próximas jornadas.

El dos de dos en victorias llegó gracias a la calidad individual. El Extremadura estuvo mejor en la primera parte, pero fue en la segunda cuando decantó el encuentro a su favor. Y lo hizo gracias a una falta botada magistralmente por Juanmi Callejón. El capitán azulgrana ayer lo tuvo claro cuando se señaló la falta: agarró el cuero, se concentró y coló el balón por la escuadra de la portería del Jaén, lejos del alcance del portero. Una acción individual que vale tres puntos.

El técnico del Extremadura, Cisqui, admitió tras el choque que los primeros 45 minutos de su equipo en Jaén fueron buenos, pero que en la segunda mitad tuvo que centrarse también en defender el resultado tras el gol de Callejón. «Hemos hecho una muy buena primera parte, en la que hemos neutralizado todo su juego ofensivo y hemos tenido nuestras ocasiones. La segunda parte es verdad que no ha sido lo que me hubiera gustado, pero también tenemos que pensar en lo defensivo con el marcador a favor. Hemos sabido sufrir», sentenció Cisqui en la rueda de prensa posterior al partido en Jaén.

El entrenador del Extremadura tiene claro que la liga va a ser muy competida, con todos los equipos muy igualados en cada encuentro, y por eso le da mucho valor a los tres puntos que consiguió su equipo a domicilio: «Vamos a tener que sufrir, se ve en todos los partidos con empates y victorias por la mínima».

El Extremadura ya está centrado en su próxima cita liguera. Los azulgranas vuelven el domingo al Francisco de la Hera para enfrentarse al Yeclano. El equipo murciano es un recién descendido de Primera RFEF que consiguió sus primeros tres puntos esta jornada tras vencer por la mínima en casa al Melilla. El partido será el domingo a las 18.00 horas y el técnico almendralejense recuperará a Tala tras cumplir su sanción por la expulsión del primer partido.