Usama, un perfil del gusto del Francisco de la Hera

Raúl Peña Almendralejo Jueves, 28 de agosto 2025, 21:34

Usama Arhoun quiere dejar huella en el Francisco de la Hera. Joven y con ambición, espera dar un salto más de calidad a su carrera futbolística en Almendralejo. Se trata de un jugador diferente que puede desenvolverse en ambas bandas y ser una alternativa a tener en cuenta para el ataque.

El director deportivo del Extremadura, Manuel Mosquera, asegura que es un futbolista que al público azulgrana le va a gustar desde el primer minuto por su descaro y su verticalidad. «Sé que es un jugador que va a gustar mucho en Almendralejo, habilidoso y que maneja las dos piernas. Queremos que tenga esa libertad siempre para poder hacer ese juego que tanto nos gusta», señaló.

El extremo se reencontrará en la primera jornada de liga con algún compañero, ya que militó en el Atlético Malagueño, equipo que será el rival del Extremadura para iniciar su andadura en Segunda RFEF. «Tengo muchos excompañeros allí y ya me ha escrito alguno. Estoy muy contento y espero llegar a tono para poder disputar minutos», explicó Usama.

El atacante manifestó también que el grupo piensa en conseguir grandes objetivos, pero prefiere centrarse en el día a día para que todo empiece a ir de la mejor manera posible: «Todo el mundo quiere lo mismo, pero hay que ir partido a partido y que nos vayan saliendo las cosas».

Además, el Extremadura da por cerrado el capítulo de altas en el mercado de fichajes de este verano. Salvo sorpresa, el club no incorporará a ningún futbolista más antes del cierre del mercado.