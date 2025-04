Triste balada de despedida en casa para el Don Benito

Si este domingo sonara una canción en el Vicente Sanz para el partido contra el UCAM de Murcia, sería una balada triste. De ... despedida de una Segunda RFEF que, en su regreso, solamente ha podido saborear mínimamente un Don Benito que apenas ha disfrutado este curso de momentos alegres de esos que se quedan en la retina. Quedan solo algunos oasis en mitad de un desierto del que, eso sí, recorre los últimos metros como si la sed anterior no hubiese existido.

Con un empate ante el Xerez CD y un triunfo contra el Xerez Deportivo en estas dos últimas jornadas, los de José Carlos Prieto parecen haberse sacudido la presión una vez certificado el descenso. «Lo afrontamos sin importarnos el momento en el que estamos descendidos, sino dignificando el escudo como lo estamos haciendo», expresaba el técnico rojiblanco en la previa del duelo contra el conjunto murciano.

«Venimos de una dinámica buena, esto habla muy bien de nosotros como equipo y de cómo representamos el escudo», añade Prieto, que ve clave «trabajar hasta el último día como profesionales». Así, al margen de lo que diga la clasificación, equipo y jugadores miran al futuro. «Todos se están buscando su futuro, que se vea que son profesionales es fundamental», considera el entrenador que, como ya se ha anunciado, continuará el próximo curso al frente del banquillo pese al descenso a Tercera RFEF.

Don Benito: Sebas; Emmanuel, Lolo Pavón, Matheus, Mario, Dabo, Álex Benítez, Inach, Rosón, Vera y Osama. - UCAM: Ackermann; José Ruiz, Yeremy, Javi Ramírez, Urcelay, Del Campo, Luque, P. Hernández, Ale Marín, Alexis y Miki Bosch. Árbitro: Carlos Castell Orozco (castellanomanchego).

Estadio y hora: Vicente Sanz, 12.00 horas.

Delante estará un UCAM de Murcia que mira a otro futuro bien distinto, pero también diferente al esperado. «Es un rival complicado, que estaba hecho para quedar campeón, pero que ahora pelea para quedar tercero y entrar en playoff lo más alto posible», argumenta sobre el rival.

Lo más alto posible, pero en una zona bien distinta de la tabla, también quiere quedar el Don Benito. Con la honra en juego, los rojiblancos se aferran a no quedar en última posición. «Tenemos que tratar de conseguir los 3 puntos aunque no valgan para salvarnos, sí nos puede valer para no quedar últimos», dice Prieto sobre ese último aliciente que queda en este tramo final.

No es el único, también tienen la obligación moral de dedicar a los suyos una última alegría en el Vicente Sanz: «Espero que se vayan orgullosos del trabajo que hacemos, ojalá sea con una victoria que llevan mucho tiempo sin ver en casa».