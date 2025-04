El simulacro del playoff para el Cacereño

M. Gª Garrido Badajoz Martes, 22 de abril 2025, 21:38 | Actualizado 22:09h. Comenta Compartir

Un profano en la materia podría incurrir en la insolente osadía de presuponer que tras sellar el pase para la fase de ascenso los deberes están cumplimentados y rematados. Nada más lejos de la realidad. El Cacereño ya es como mínimo tercero, con el respaldo de las matemáticas en su mano, pero queda mucha tela que cortar todavía. «Queremos conservar esa segunda posición», inauguraba con esa declaración de intenciones su comparecencia tras el derbi frente al CoriaJulio Cobos, técnico de los verdiblancos.

No hace falta explicar a sus seguidores las implicaciones que conllevan escalar lo máximo posible en la tabla de cara al playoff, porque hace dos cursos lo sufrió en sus carnes en aquella final con el Recre que acabó en tablas y otorgó el pase de bronce a los onubenses por ese factor. Pero, además, deambular por cierta vorágine de displicencia puede reducir unas revoluciones que deben mantenerse en su clímax para afrontar el desafío definitivo. «Nos estamos jugando mucho, porque yo sí que considero que puede ser muy importante quedar segundo», insistía en su idea el preparador de Valdehornillos.

Más allá de afianzarse en ese escalón inmediato al líder, que ostenta con cuatro puntos de ventaja (con seis por disputarse) sobre el Talavera, el calendario ha querido reservarle retos que mantengan esa intensidad en su máximo apogeo. Los tres compromisos finales de la fase regular les ha deparado un simulacro inmejorable al enfrentarse con equipos inmersos de lleno en la pelea por acompañarles. «Nos va dar un poco la verdadera medida de nuestro equipo. Los próximos partidos se van a acercar mucho a lo que nos vamos a encontrar en el playoff», resaltaba el entrenador extremeño.

El primer asalto se saldó con dividendos muy favorables para los cacereños, que se impusieron 3-0 al Coria, que no ceja en su empeño de seguir en la pomada, ahora séptimo a tres puntos de su meta. Sin embargo, la exigencia de Cobos no da ni un ápice de tregua. Elogió una óptima primera parte, aunque lamentó no haber aprovechado algunas de las ocasiones para amarrar el resultado. «Cuando tienes un partido de cara y puedes más o menos sentenciarlo, entre comillas, hay que hacerlo y en ese primer tiempo hemos perdonado el segundo gol». Eso dio alas a los celestes, que pudieron nivelar la contienda, aunque Diego Nieves sostuvo a los suyos, «ha habido situaciones de balón suelto que hemos tenido que parar o nuestro portero despejar 'in extremis' y te puede costar un partido».

Tampoco le gustó la puesta en escena tras la reanudación, «no hemos entrado bien, ellos han empezado a meternos a base de fueras de banda y balones a nuestra espalda para hacernos daño». Eso propició que el guion de la trama se salpicara de ciertas dosis de incertidumbre que no despejaron hasta los instantes finales en los que dieron carpetazo al litigio con dos alardes de contundencia que se hicieron de rogar. Minimizar la incidencia de los errores son el otro caballo de batalla para evitar contratiempos, «porque en el playoff se pagan caros. Hay que tratar de hacer los partidos lo más redondos posibles y si te hacen cuatro ocasiones, intentar que sean solo dos».

La siguiente cita es otra prueba de fuego, en Navalcarnero el próximo domingo (12.00), con los madrileños atrincherados en la quinta plaza y que mantendrán el nivel de dificultad en su punto álgido para el Cacereño. El discurso es claro y sin titubeos, «nosotros tenemos que seguir con la misma idea, ser un equipo muy competitivo». El último envite se escenificará en el Príncipe Felipe, con la visita del Getafe B, en estos momentos cuarto, pero que podría llegar sin tener asegurado su billete.

Y tal es el valor que adquieren estos duelos para Cobos, que asegura que pese a que cuenta con varios futbolistas al límite de la suspensión por amonestaciones, no se plantea especular ni hacer cábalas al respecto ni tampoco hará experimentos. «Vamos a seguir apostando e intentando poner a los jugadores que creemos que están en mejor disposición para poder ganar. No tenemos tiempo ni los puntos nos dan ahora mismo para hacer alguna probatura en alguna posición o de cambiar un poco el sistema porque en otros momentos nos pueda interesar».