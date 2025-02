Santiago Müller, el diamante opacado en el Badajoz que reluce en el Montijo

Santiago Müller se incorporó al Badajoz en el verano de 2022 para reforzar el filial blanquinegro. Pero pronto se sumó a la dinámica del primer equipo ante la escasez de efectivos en la punta de lanza y su primera convocatoria llegó en la tercera jornada ... frente al Rayo Majadahonda. Salió en el 73 y tres minutos después se estrenó como goleador empujando a la red una asistencia de Calderón. Volvió a gozar de minutos en las dos citas posteriores, pero su participación se fue reduciendo a ratos residuales. Pese a ello, la dirección deportiva confió en sus cualidades y en su talento y le otorgó una de las fichas sub-23 como relevo con proyección para Cinta, Gálvez y Aketxe.

Ninguno de los teóricos titulares inició el curso fino y el ariete argentino entró en la rotación, acumulando protagonismo en siete de las ocho primeras jornadas, incluyendo las titularidades ante el Guadalajara y el San Fernando. Además, registró su segunda diana con la casaca blanquinegra, estableciendo las tablas en un choque ante el Ursaria que costó el puesto a David Tenorio. En el primer envite de Iñaki Alonso volvió a ser de la partida, pero su presencia se fue diluyendo y desapareció de las listas en las cuatro semanas siguientes. Pasó de la grada al once en el partido frente al Mensajero, porque el técnico de Durango apostó por uno de sus dibujos predilectos con dos delanteros y alineó juntos a Aketxe y a Müller, experimento que no funcionó, con los dos abandonando el campo en la segunda mitad.

Su último servicio con el Badajoz fueron los 16 minutos que disputó en el derbi ante el Montijo, su próximo destino semanas después. Porque ante el Sanse fue suplente y contra el Llerenense y el Unión Adarve no se vistió de corto. Poco después se anunciaría su cesión a las filas rojinegras en busca de las oportunidades y la continuidad que se le estaban resistiendo en la entidad pacense; todo apuntaba a que su situación no mejoraría en el tramo final de la campaña con los fichajes de Álex Alegría y Ewan Urain, que suponían un portazo a su evolución. Aterrizaba en un equipo necesitado, joven y en el que asumiría galones para foguearse en Segunda RFEF. No era el escenario más idílico, con el club montijano en descenso y en plena crisis institucional y financiera, con la desintegración del grupo para liberar fichas y aliviar las arcas. Era una incógnita la segunda vuelta de un Montijo en el que también se marchó el pilar maestro del vestuario, Emilio Tienza, al que la directiva excluyó de la ecuación en la reconfiguración de la plantilla.

Müller salió desde el banquillo en sus dos primeras apariciones con la camiseta rojinegra, jugando el tramo final de los encuentros ante el Numancia y el Navalcarnero. Pero a partir de ahí, lo ha disputado prácticamente todo, siendo titular indiscutible en el esquema de Jesús Acevedo en once partidos consecutivos en los que ha anotado tres goles.

En el primero de ellos permitió sumar un triunfo ante el Villanovense (1-0), selló el 2-1 definitivo frente al Unión Adarve y empató la contienda en la visita del Unión Adarve al Emilio Macarro, pero los madrileños se llevarían finalmente la victoria. Con esos números, Müller acumula más goles que todos los delanteros actuales del Badajoz, ya que Alegría y Urain aún no se han estrenado y Gálvez solo ha sido capaz de perforar la meta rival una vez, en el duelo ante el Llerenense.

Con estas credenciales, el atacante bonaerense se presenta como una de las principales amenazas para su exequipo este domingo, a partir de las 12.30 horas, en el derbi fratricida clave para las aspiraciones de un Badajoz que se juega todas sus opciones de seguir vivo en la competición en el feudo rojinegro, donde solo le vale la victoria. El joven delantero estará a las órdenes de Acevedo, ya que en su contrato de préstamo no figura ninguna 'cláusula del miedo' que impida su concurso contra los blanquinegros.

Este diario trató de contactar con Müller para conocer de primera mano sus impresiones de cara a un partido al que el Montijo llega ya descendido, pero declinó la propuesta argumentando que no le permiten hacer declaraciones en referencia a ese compromiso y prefiere no pronunciarse.