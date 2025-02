El Nuevo Vivero aprueba el primer examen para el partido de España

El Nuevo Vivero se prepara para la visita de la selección española de fútbol el próximo día 5 de junio con el amistoso ante Andorra previo a la Eurocopa. Y de momento esos preparativos son satisfactorios. Este jueves, una delegación de técnicos de las federaciones, ... nacional y territorial, acompañados por el Ayuntamiento de Badajoz, ha realizado una inspección de las instalaciones del coliseo blanquinegro, una primera toma de contacto que fue muy positiva y a la que seguirán más visitas para su acondicionamiento, mapeo del campo o el dispositivo de seguridad; en concreto la próxima será el día 23.

Entre el grupo de visitantes, Juan Parejo, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz y Ángeles Aguilera, antes vicepresidenta y ahora con las próximas elecciones presidenta de la Comisión Gestora de la Federación Extremeña de Fútbol, además de técnicos de la Federación Española de Fútbol en parcelas como prensa o responsables de logística y dirección deportiva. También algún representante de la selección y la federación andorrana. Todos han revisado el estadio pacense y tomado nota de algunas actuaciones previas al choque, como la retirada de algunas butacas para habilitar un espacio extra para los medios de comunicación. Se ha tratado especialmente el tema deportivo, dejando para más adelante otra reunión en la que se analizará la seguridad.

«Ha sido una visita típica protocolaria pero todo ha ido perfecto. Se han revisado las instalaciones, las salas, el césped, gimnasio, vestuarios, etc. Va todo viento el popa para el partido de España, que será un gran evento para Badajoz. Recuerdo que la última vez que vino la selección española, ante Georgia, con el covid no se pudo disfrutar de verdad por el aforo limitado, pero en esta ocasión se espera una gran entrada con la inyección que eso supone», explica Juan Parejo, quien subraya el buen momento deportivo que vive la localidad pacense con citas importantes como el Rally Rail BP Ultimate, la Copa de España de Gravel, la Vuelta a Extremadura, y pronto la BajaTT, el Mundialito de fútbol base, etc.

En cuanto a las entradas, todavía es pronto y fuentes de la Federación Extremeña de Fútbol señalan que la estimación es que se pongan a la venta a mediados de mayo, unas tres semanas antes de la celebración del encuentro.

Respecto al estado del césped, que preocupaba bastante en los últimos tiempos, ya ha mejorado, según comenta el concejal, porque se ha procedido al corte de la hierba por parte de la empresa encargada. «Ahora tiene muy buena pinta», afirma Parejo.

Badajoz, una semana antes del estreno en la Euro

España retorna a Badajoz el 5 de junio ante Andorra en un partido amistoso preparatorio para la Eurocopa de Alemania. Será la cuarta vez en la historia que Extremadura acoja un partido de España, con un balance de esos choques extraordinario, con tres victorias, 16 goles a favor y ninguno en contra.

Será el penúltimo de los test con los que el combinado de Luis de la Fuente calibrará su estado de forma antes de viajar al país germano para participar en un torneo europeo que se celebrará entre el 14 de junio y el 14 de julio de este año. El encuentro de Badajoz se disputará a poco más de una semana del debut de nuestra selección en la Eurocopa, ante Croacia el 15 de junio en el Estadio Olímpico de Berlín.