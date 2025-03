Ruymán y las expulsiones dejan KO al Montijo

El colista Montijo dio la de arena contra el penúltimo clasificado, el Mensajero, quedando hundido en el 'farolillo rojo' y a tres puntos del propio ... conjunto canario (0-2). Las expulsiones casi consecutivas de Pedro y Matheus mutilaron las opciones de neutralizar el tanto inicial de Ruymán.

La rigurosa actuación del colegiado manchego Pricopi Gogu irritó en la primera comparecencia del entrenador Jesús Acevedo delante de los aficionados del Emilio Macarro. Comenzó muy animado el duelo entre los dos últimos de la clasificación. La primera intentona del Montijo se plasmó a los cuatro minutos en un saque de esquina que Edu Salles sofocó fácilmente.

Pronto dio la réplica el equipo canario. Una galopada por el flanco izquierdo brindó el pase de Tana que Edu Salles no supo peinar con la luz del gol por el lucimiento de Dos Santos. Un posterior servicio de Juli no lo aprovechó el ariete Müller. Un saque de falta de Ruymán se elevó un palmo por encima del portal local. Superada la media hora de juego, al Montijo le cayó el jarro de agua fría del primer tanto del Mensajero. Ruymán realizó una brillante acción cocinada desde más allá de la frontal del área que se comió el portero Dos Santos.

Montijo: Dos Santos; Pedro, Mauro, Matheus, Pere; Yaya (Emiliano, min. 82), Jesús, Juli (Bravo, min. 46), Runy; Darius (Marcos, min. 81) y Müller. 0 - 2 Mensajero: Jacobo; Cristian Abreu, Juanda (Morillo, min. 79), Toboso (Víctor, min. 93), Pedro, Diallo (Martínez, min. 69); Ruymán, Tana, Misffut, Gastón (Pollo, min. 93); y Edu Salles (Borjas Martín, min. 79). Goles: 0-1: Ruymán, min. 32. 0-2: Borjas Martín, min. 84.

Árbitro: Pricopi Gogu (Comité castellanomanchego). Expulsó con roja directa a los locales Pedro (min. 67) y Matheus (min. 73). Amarilla a Dos Santos, Matheus, Mauro, Pedro, Runy, Yaya; Gastón y Juanda.

Incidencias: Emilio Macarro. 600 espectadores.

Darius tuvo en sus botas las tablas con un remate desviado. Un saque de falta botado por Runy puso en muchos apuros al portero Jacobo a poco del paso por los vestuarios. Jesús Acevedo dio entrada a Bravo por Juli al comenzar la segunda parte. Al poco de la reanudación, tras un saque de esquina, Müller envió al cielo un servicio de Pedro.

El Mensajero comenzó a ofrecer mejores sensaciones y generó claras ocasiones. Así, en el minuto 50, Edu Salles falló en boca de gol una ocasión inmejorable y luego repitió desacierto ante un colosal Dos Santos. El partido se complicó demasiado en un intervalo de seis minutos. El colegiado, muy protestado a lo largo de todo el encuentro por los seguidores locales, expulsó con tarjeta roja directa a Pedro al arrollar a Cristian Abreu.

También se fue a la calle el local Matheus por menospreciar al colegiado después de una dura falta. El Montijo afrontó el último cuarto de hora en inferioridad numérica de dos jugadores. Marcos y Emiliano accedieron al campo como revulsivos de ajuste de fuerzas, pero a seis minutos de la conclusión, el recién ingresado Borjas Martín refrendó el triunfo del Mensajero, que también se llevó el 'golaverage' particular tras la igualada de la primera vuelta.