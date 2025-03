Remontada agónica del Cacereño en Valdebebas

Con remontada incluida y toda la épica. Así logró el Cacereño un triunfo agónico ante el Real Madrid C en Valdebebas (1- ... 2). Los goles de Pepe Bernal y del héroe del partido, Sancho, en el tiempo adicional, consiguieron dar la vuelta al tanto de Moya por parte del segundo filial blanco. Todo ello en un partido loco, que acabó mucho más tarde de lo previsto debido a la lesión de unos de los jueces de línea, lo que obligó a que se tuviera que parar 30 minutos el encuentro cuando quedaban seis por disputarse y el añadido.

El enfrentamiento arrancó con unos diez primeros minutos que estuvieron bastante igualados. Pese a que el conjunto cacereño era el favorito, el Real Madrid C no se amilanó y quiso jugarle de tú a tú. Los dos equipos quisieron la pelota y la tocaron con criterio y velocidad. Al cuarto de hora llegó la primera ocasión clara por parte del conjunto blanco. Fue un disparo potente desde fuera del área de Cristian David que rozó el larguero. La pelota estaba más bajo el dominio del Real Madrid C y el Cacereño era incapaz de tirar a puerta. El sufrimiento del conjunto cacereño en la primera mitad llegó por su banda izquierda. Melvin y Yáñez fueron una pesadilla cada vez que el balón pasaba por ellos. En el minuto 34, el Real Madrid C se quedó con uno menos tras la expulsión, por roja directa, de Álex Pérez. El central se comió un bote tras un balón en largo desde la línea defensiva del Cacereño y derribó con un agarrón por detrás a Palacín. El central del equipo blanco era el último hombre. El bloque de Joselu Sánchez siguió dominando hasta el descanso a un Cacereño que firmó una mala primera parte y cuya única ocasión fue un disparo desviado de Sancho.

En la segunda mitad, el cuadro de Cobos salió con otra actitud y con más intensidad. Tuvo más presencia en el área rival y se vio mucho más cómodo con su superioridad numérica. Pese a ello, el Real Madrid C tuvo alguna ocasión, como un disparo de Jacobo que paró bien con el pie abajo el portero Diego Nieves.

Real Madrid C: Quetglas; Melvin (Moya, min. 46), Calleja (Carvajal, min. 95), Álex Pérez, Sotres; Romera, Cristian David (Manu Navarro, min. 39); Yáñez (Álvaro Ginés, min. 65), Carlos Rodríguez, Valdepeñas; y Jacobo (Bruno, min. 65). 1 - 2 Cacereño: Diego Nieves; Iván Martínez, San Vicente, Javi Barrio, Joserra (Pepe Bernal, min. 74); Deco, Clausí (Isaac, min. 74); Sancho (Navas, min. 95), Sarmiento (Adri Pérez, min. 55), Merencio; y Palacín. Goles: 1-0: Moya, min. 69. 1-1: Pepe Bernal, min. 78. 1-2: Sancho, min. 94.

Árbitro: Palencia Cerdeño (Comité castellanomanchego). Expulsó con roja directa a Álex Pérez, del Real Madrid C (min. 34). Mostró tarjeta amarilla a Melvin, por los locales; y a Palacín, Sarmiento y Navas, por el Cacereño.

Incidencias: Ciudad deportiva del Real Madrid. 400 espectadores.

Pese a verse mucho tiempo con uno menos, el filial blanco no le perdió la cara al partido y siguió compitiendo a buen nivel. El premio le llegó con el gol de Moya en el minuto 69, tras una buena jugada individual por la banda derecha. El lateral aprovechó la primera oportunidad que tuvo para subir y mandó el balón al fondo de las mallas. El gol del Real Madrid C no hundió a los pupilos de Julio Cobos, que reaccionaron rápido. En el minuto 78, Pepe Bernal puso la igualada con un golazo de volea desde el balcón del área. Entonces, justo cuando mejor estaba el Cacereño, uno de los asistentes de Palencia Cerdeño se lesionó. Era el minuto 84 y el percance obligó a parar el partido media hora hasta que se pudo localizar a otro asistente.

Tras reanudarse el juego, el Cacereño empujó con ganas en la búsqueda del gol que le pudiera dar la vuelta al marcador. Y el golpe en la mesa llegó en el minuto 94, con un tanto agónico de Sancho en un córner después de una jugada con muchos rebotes y desconcierto dentro del área. La explosión de júbilo y euforia en el banquillo de Julio Cobos fue total, tras amarrar tres puntos de oro de cara al sueño del ascenso a Primera RFEF.