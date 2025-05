«Nos queda solo un partido y hay que buscar la perfección»

La Ley de la Atracción, sin ninguna base científica más allá de la creencia, dice que enfocando la mente en lo que uno desea y ... visualizando insistentemente cómo se cumple, se puede atraer esa realidad. El deseo de Alberto Cifuentes está claro, la salvación del Villanovense. Por eso, esta semana ha puesto todo de su parte para que se cumpla esa Ley de la Atracción. «Me visualizo muchas veces celebrándolo, la verdad», respondía en la previa a la pregunta de cómo se imaginaba este domingo por la noche tras el decisivo partido de vuelta contra el Real Madrid C en el playout por la permanencia en Segunda RFEF.

«Tengo claro a quién me voy a abrazar primero y cómo quiero celebrarlo», añadía sobre esa imagen construida en su imaginación con todo lujo de detalles, «he visto partidos del rival en ese campo, me imagino dónde y lo tengo ahí».

Mantenerse con optimismo es otra de las premisas de esta ley, aunque Cifuentes confiesa que, aunque positivo, le está costando dormir algunas noches, «otras no tanto». Eso sí, para lograr este poder de atracción no basta con visualizar algo estando de brazos cruzados, hay que tomar acciones que te acerquen a tus metas. Algo en lo que ha trabajado el técnico serón dentro de una eliminatoria que tienen en contra tras la victoria por 0-1 de los blancos el pasado domingo.

«Tengo mi plan de partido en la cabeza, que no vamos a contar aquí, pero vamos a seguir siendo el equipo que hemos sido este tiempo, valiente en la presión alta, juntos en todo momento y con mucha energía», explica el manchego sobre cómo ha planteado el partido a sus jugadores, a los que pide «que estén a tope con todo lo que den, como si dan 40 minutos y hay que cambiar al descanso a dos».

Pese a la desventaja inicial, cree que el punto de partida es el mismo. «Igual que el otro día, tenemos que ganar un partido y, a partir de ganarlo, veremos si con diferencia de uno o de dos», argumenta sobre esta segunda parte de la eliminatoria, «nos queda solo un partido y hay que buscar la perfección en ese partido».

El plan de remontada está claro y él es optimista, pero también sabe que no vale con visualizar su parte. «Luego es fútbol, con muchas circunstancias que te rodean que a lo mejor no se pueden controlar tanto, pero lo que podemos controlar nosotros lo tenemos bastante claro», sostiene en la que ha sido por el momento su última rueda de prensa en el Municipal Villanovense. No obstante, el futuro es en cualquier caso incierto.

Por ello, se despedía también de los periodistas más habituales en sala de prensa, a los que agradecía «el buen ambiente generado, el trato, las preguntas y los momentos que hemos pasado aquí, los viernes en la previa y los domingos después del partido, ojalá os pueda regalar una victoria».