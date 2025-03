Propósito de enmienda del Villanovense

Tras un estrepitoso suspenso, el Villanovense hace propósito de enmienda y buscará llegar, al menos, al aprobado para sumar sus primeros puntos. La dolorosa derrota ... contra La Unión Atlético (0-3) les ha dejado en una todavía simbólica última posición para arrancar la segunda jornada este domingo midiéndose al Antoniano. «La semana pasada comenzó con caras de tristeza después del varapalo que nos llevamos todos», reconocía José González 'Gus' sobre esa primera derrota.

Tras analizar en los últimos días el partido, el técnico serón incide en que el equipo se pareció poco o nada a lo que se vio en pretemporada, «no fuimos nosotros, cuando llegó el examen no estuvimos a la altura». Así, les ha pedido a los suyos que esto es algo que no puede volver a pasar, «sabemos que no estuvimos bien, pero el fútbol te da una nueva oportunidad cada semana».

Los serones buscarán en cualquier caso lo mismo que el Antoniano que también cayó en la primera jornada contra la Balompédica Linense (1-0). «Es un rival que ya el año pasado hizo muy buenos números como local», analiza Gus que espera un partido «muy difícil en un campo de césped artificial al que nosotros no estamos acostumbrados».

El equipo sevillano, recuerda, también ha visto cómo se marchaban este verano numerosos jugadores. Además, destaca el juego vertical que proponen con una plantilla joven, «habrá muchos duelos y el balón parado va a ser muy importante».

En cuanto al once inicial, Gus tiene la duda de Olmedo, que se retiró lesionado la pasada jornada, pero que ha estado con el grupo esta semana, «ya veremos si será de la partida». Novedad de inicio podría ser Adighibe que dejó buenas sensaciones en la segunda mitad contra La Unión Atlético. Las únicas bajas confirmadas son las de Pablo Guerrero y el recién llegado Álvaro.