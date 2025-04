Prieto: «Sabíamos que era muy complicado»

Estrella Domeque Don Benito Lunes, 7 de abril 2025, 21:48 Comenta Compartir

Era la crónica de una muerte anunciada y así lo reconoce José Carlos Prieto tras confirmarse el descenso del Don Benito. «Lo teníamos en mente durante este tiempo, pero parecía que nunca llegaba», confesaba el técnico rojiblanco sobre un yugo que terminó de apretarse en el partido de este domingo contra la Minera. La derrota, sumada al punto que cosechó el San Fernando ya por la tarde, hacía que se esfumara cualquier opción de salvación, ya de forma matemática.

«Es triste, porque sabíamos que era muy complicado, pero creo que tampoco hemos estado tan lejos en los partidos, ni viendo competir al equipo y a los demás rivales», analiza Prieto, que tomó las riendas del equipo en la jornada 20 para tomar el testigo de Juan Marrero. «Creo que no merecíamos que el descenso haya llegado tan pronto, hemos hecho partidos muy buenos, por lo menos, para habernos enganchado a esa pelea», lamenta después de un duro balance de resultados con tres empates y siete derrotas, además del solitario triunfo sumado hace dos jornadas que les brindaba un último hilo de esperanza que ahora se rompe.

«Además de mala suerte, está claro que también hacíamos cosas mal, por lo que la única manera que teníamos de intentar cambiar esa dinámica era seguir trabajando», comenta en declaraciones a HOY sobre cómo ha vivido estas semanas en las que todos se aferraban a la permanencia. «Y eso que ya en el autobús hacia San Fernando parecía que ya habíamos descendido y luego ganamos», añade.

Pese a todo, no se arrepiente de haber aceptado el reto. «Para nada, nos hemos vaciado, lo hemos dado todo y creo que hemos mejorado en muchas cosas», responde el entrenador que, además, también es aficionado del Don Benito. «Lo sufres el doble, te duele por lo profesional, pero también por lo personal; cuando eres de aquí y eres del club, sé lo que afecta», prosigue Prieto que no quiere que el equipo baje los brazos. «Nuestro trabajo va a ser el mismo y planificamos el partido del Xerez como lo veníamos haciendo», dice en una pequeña pausa mientras ve el último partido de los andaluces, «aunque la clasificación nos diga que estamos en Tercera, vamos a afrontar cada partido como si tuviéramos opciones de ganar la liga».

Aún queda afrontar el duelo que supone ese descenso que llega apenas un año después de celebrar el regreso a Segunda RFEF. Un reto que ahora vuelve a estar sobre la mesa y que José Carlos Prieto quiere asumir. «Eso siempre», contesta sobre si le gustaría estar en el banquillo del Don Benito la próxima temporada, «esta es mi casa, donde he pasado casi toda mi vida deportiva y me gustaría seguir aquí, pero quizás no es una pregunta para mí». Dejando a un lado esa cautela que le caracteriza, va un poco más allá: «Creo que me merezco la oportunidad de intentar devolver al equipo a esta categoría; veo a la gente muy reflejada en mí, porque he sido uno de ellos, y el vaciarnos para lograr el ascenso estaría garantizado».