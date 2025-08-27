Peral busca ser el central de presente y futuro del Extremadura

El Extremadura está confeccionando un equipo que aúna experiencia y juventud para buscar un equilibrio que le permita ser lo más competitivo posible. A ... los Pardo, Callejón o Miguel Núñez, entre otros jugadores contrastados, se han sumado en este mercado de fichajes nombres como el de Alfonso Peral, Usama, Luis Nicolás o Cristian. Futbolistas sub-23 que el club quiere que sumen minutos y desde las primeras jornadas aporten al equipo.

Uno de los recién llegados este verano es el central Alfonso Peral, procedente del Jerez. El joven defensor espera poder seguir creciendo como futbolista en el Extremadura y sumar minutos, aunque sea un jugador sub-23. El sevillano resaltó durante su presentación como azulgrana que llega a Almendralejo para continuar con su progresión. «Va a ser un paso adelante en mi carrera futbolística. Voy a intentar aportar mi granito de arena en todo lo que pueda», explicó durante su puesta de largo.

El central va a tener que luchar por un puesto en el equipo titular con jugadores importantes como Pardo, Carlos Cordero o Ángel Cano, pero espera poder contar con minutos durante la temporada y aprovechar la ocasión cuando Cisqui le dé la oportunidad de enfundarse la casaca azulgrana. «Voy a aportar trabajo y constancia y poco a poco ir aprovechando los minutos que vaya consiguiendo», destacó el joven defensa del Extremadura.

Por último, Peral manifestó que ve al conjunto almendralejense completamente preparado para afrontar el inicio liguero de la próxima semana en el Francisco de la Hera ante el Atlético Malagueño. «El equipo está a un buen nivel y entrenando muy bien», sentenció en su comparecencia.