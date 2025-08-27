HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Alfonso Peral (camiseta roja) durante su presentación. CD Extremadura
Segunda RFEF

Peral busca ser el central de presente y futuro del Extremadura

El defensa, que ocupa ficha sub-23, espera crecer y seguir ligado al club azulgrana durante varias temporadas

Raúl Peña

Almendralejo

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:00

El Extremadura está confeccionando un equipo que aúna experiencia y juventud para buscar un equilibrio que le permita ser lo más competitivo posible. A ... los Pardo, Callejón o Miguel Núñez, entre otros jugadores contrastados, se han sumado en este mercado de fichajes nombres como el de Alfonso Peral, Usama, Luis Nicolás o Cristian. Futbolistas sub-23 que el club quiere que sumen minutos y desde las primeras jornadas aporten al equipo.

