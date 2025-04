Ocaña, muy crítico con el árbitro en La Unión

El Villanovense vive uno de sus momentos más complicados y parece que nada acompaña, tampoco los árbitros. Los serones arrancaron la semana mostrando su enfado ... por la actuación arbitral recurriendo para ello a las imágenes de la lesión sufrida por Sergi Brunet tras recibir un golpe en la cara por parte de un jugador de La Unión, que únicamente vio tarjeta amarilla. «Es solo una acción de tantas que sufrimos», denunciaban tras un partido en el que el acta arbitral no dejaba en buen lugar a los de Alberto Cifuentes.

«Se dirigió a nosotros con risas y tono sarcástico» dijo, como motivo de la expulsión de Edu Jurado, el colegiado José Antonio Bueso Jiménez que relataba además que, al término del partido, había sido tratado con actitud «despectiva y amenazante» por un miembro de la directiva serona. «Eres malísimo, ahora a descansar y la semana que viene a robar de nuevo», incluía como una de las frases proferidas por esta persona. Ya en el aparcamiento, sostiene que fue increpado por Rafa Ocaña, director deportivo del Villanovense. «Tras negarme a hablar con él, se dirige hacia mí: 'Que sepas que voy a poner en manos de la justicia lo que has hecho hoy, estás jugando con el pan de muchas familias. El segundo penalti no se pita, lo has hecho con premeditación'».

Esto llevó a Ocaña a responder en una carta en redes sociales. «Es la situación más injusta en mis 35 años de trayectoria en el fútbol», expresa sobre lo vivido afirmando que se ha incurrido en falsedades en el acta arbitral. Así, sostiene que su intención era aclarar con él la expulsión de Edu Jurado, segundo entrenador, «porque lo afirmado sobre él no era verdad».

Al no poder hacerlo en el vestuario, lo intentó de nuevo en el aparcamiento, «con una distancia prudencial y las manos en los bolsillos». El árbitro se negó, mientras Ocaña, según su versión, le decía «has mentido sobre lo redactado de Edu Jurado; los penaltis no lo son y has actuado de manera premeditada en todo momento». Niega, eso sí, que increpase al colegiado. «Mi tono de voz y actitud fueron siempre de respeto, intentando hablar con una persona que estaba abusando de su poder y faltando a la verdad», concluye sobre Bueso Jiménez.