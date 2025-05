Los números de campeón de un Cacereño que reclama su corona

M. Gª Garrido Badajoz Martes, 6 de mayo 2025, 21:32 Comenta Compartir

El Cacereño se ha adjudicado una segunda plaza del grupo 5 de Segunda RFEF de un valor insondable aunque en su solapa no ... reluzca todavía la insignia de bronce que tanto anhela y que ahora perseguirá a través del playoff. Se ha quedado a un puesto del atajo para el ascenso que abría un liderato que, no obstante, siempre estuvo a años luz. Porque el Guadalajara activó el modo apisonadora casi desde los albores del curso y no dio opción ni siquiera a litigarle esa condición. Era otra liga. Y en la restante, los campeones fueron los verdiblancos, que cerraron una campaña brillante con 68 puntos cargados de matices que otorgan mayor lustre al rendimiento, por mucho que los alcarreños les hayan privado de pelear por una cota mayor.

Basta con echar un vistazo al grupo 4, en el que esa cifra le habría bastado para subir sin tener que someterse al desgaste de una fase con dos eliminatorias plagadas de factores en las que, eso sí, se han aprovisionado del factor campo y de la ventaja en caso de empate tras la prórroga. El Juventud Torremolinos ha sido primero con 68 puntos, pero es que en el grupo 3, el Europa, que es también equipo de Primera RFEF, solo le ha superado por uno (69), el Arenas de Getxo por dos (70) en el grupo 2 y el Pontevedra por 4 (72) en el uno. La comparativa adquiere mayor rutilancia si se atiende a la casuística del curso pasado, en el que tres de los cinco equipos que subieron lo hicieron con peores números que los extremeños, Sevilla Atlético (66), Hércules (65) y Gimnástica Segoviana (61), este último en el grupo 5 en el que también militaba el Cacereño. Volviendo al presente, el conjunto de Cobos comanda el ranking de los 20 contendientes que entraron en el bombo del sorteo celebrado este lunes en la sede de la Federación Española de Fútbol. Entre el resto de segundos, las diferencias son variables pero siempre a favor de los cacereños, con menos margen con respecto al Numancia (67 puntos), La Unión (67) y al SD Logroñés (66), y algo más notorias en el caso del Baleares (62). Esa superioridad también es manifiesta atendiendo al coeficiente, ya que solo dos clubes de los 72 que participaron en la cuarta categoría en la 2024/25 poseen mejores registros. Gracias a su balance de 57 goles a favor y 30 en contra, atesora una diferencia positiva de 27, solo por detrás del Numancia (31) y del Guadalajara (38). También ha sido uno de los tres equipos que menos veces han hincado la rodilla, cosechando únicamente cuatro derrotas en 34 compromisos, las mismas que el Guadalajara y el Juventud Torremolinos. Esas son algunas de las credenciales estadísticas de un bloque que no cae desde hace tres meses y que ha cerrado el torneo con una secuencia de 28 puntos sumados de 36 posibles. Sancho, KO; Salinas, OK El Cacereño deberá afrontar el tramo decisivo sin la presencia de uno de sus jugadores más diferenciales este ejercicio, Jaime Sancho, que se fracturó el húmero en la segunda parte del choque ante el Navalcarnero y que no estará disponible para el playoff. Sí será un recurso ofensivo jugoso para Cobos Álvaro Salinas, que tras permanecer en el dique seco desde el pasado mes de febrero por una lesión de rodilla, reapareció, y además como titular, en el triunfo de la última jornada el pasado domingo frente al Getafe B, disputando 78 minutos. La marea verdiblanca ya calienta motores Los algo más de 200 kilómetros que separan Cáceres de Ávila se erigen como un acicate para que la afición verdiblanca arrope a los suyos en el primer asalto de la serie del playoff (sábado, 19.00 horas) en el Municipal Adolfo Suárez. Dispondrán de 850 entradas que el club abulense ha puesto a disposición de la escuadra visitante y cuya venta va a buen ritmo, además de haberse llenado varios autobuses fletados por las peñas. Las localidades pueden adquirirse en la tienda oficial hasta este viernes a las 14.00 horas, a 15 euros los adultos, 8 los menores de 16 años, mientras que accederán gratis los niños menores de 4 años. Además, ya se pueden comprar las correspondientes al duelo de vuelta en el Príncipe Felipe, el domingo 18 a las 12.00 horas. Los seguidores con el carné Oro accederán sin suplemento y podrán retirar una entrada a precio de abonado, quienes deberán pagar un suplemento antes del 17 de mayo a las 14.00 en la tienda oficial o hasta las 23.59 a través de Internet. Ese extra es de 10 euros en tribuna (gratis para los niños menores de 12 años) y 7 en preferencia. Los no abonados pagarán 20 euros en tribuna, los niños de 6 a 12 años, 5 euros, y los menores de 6 años entran gratis; mientras que en preferencia tienen un coste de 15 y 3 euros respectivamente. La directiva no descarta habilitar gradas supletorias, como ocurriera en el duelo copero frente al Atlético de Madrid, cita en la que se rebasó la cifra de los 9.000 espectadores sobre un aforo de 12.000 dispuesto para la ocasión.

