La nueva era de Prieto arranca en Xerez

El Don Benito tiene dos formas de despedirse de Segunda RFEF: con los brazos caídos o dando guerra hasta el último suspiro. La opción elegida ... es la segunda. Los demostraron la semana pasada con el meritorio empate contra el Xerez CD y este domingo quieren hacer lo propio en esa misma ciudad, pero esta vez frente al Xerez Deportivo.

El escenario no es el mismo, la semana pasada el rival peleaba por seguir arriba, esta semana es un Xerez que lucha por no descender. Aunque eso no cambia nada para un Don Benito con el orgullo herido que, pese a lo ocurrido esta temporada, anunciaba hace unos días la renovación de José Carlos Prieto para seguir en el banquillo la próxima campaña en Tercera RFEF. Un anuncio que se ha convertido en la principal motivación para este tramo final. «La mejor forma de empezar a preparar la próxima temporada es compitiendo bien estos partidos y consiguiendo el mayor número de puntos posible», afirmaba en la previa el técnico que se muestra «contento e ilusionado por lo que se viene, pero sabiendo que esta temporada no ha acabado».

No se lo pensó a la hora de aceptar ese reto con el objetivo de regresar cuanto antes a la categoría. «Para mí esta es mi casa, mi club y mi gente; este club se merece, como mínimo, estar en segunda RFEF y trabajamos desde ya para volver», proseguía antes de visitar a un Xerez Deportivo que viene de dos jornadas sin ganar. «Sabemos que es un escenario complicado, pero mejor imposible para demostrar lo profesionales que somos y hacer un buen partido como la semana pasada», dice de cara a este partido en el que tiene la duda de Osama, que se recupera de un golpe.

A su equipo, una semana más, le pide defender el orgullo que queda, «tenemos que ser conscientes de donde estamos y del escudo que representamos».