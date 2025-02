El Montijo malgasta otra bala

Francisco Pérez Galea Montijo Domingo, 2 de abril 2023, 20:00 Comenta Compartir

Derrota por 0 a 3 sin paliativos de una UD Montijo que parece encadenar una mala racha, que empieza a preocupar, justo en el momento clave de la competición, cuando solo restan seis finales para acabar la temporada y ante rivales directos. Un choque que fue detenido unos ocho minutos para una ambulancia entrara en el campo y evacuara a un espectador que precisó atención médica.

Entró mal al partido el conjunto local, con un juego muy previsible y plagado de imprecisiones, todo lo contrario que su rival, que en todo momento demostró tener trabajado el choque, al punto de dominar a placer durante la primera media hora de juego. Fruto de ese dominio, los alfareros lograrían adelantarse en el marcador. Corría el minuto 20, cuando Dani Cervera bota una falta, Sergio Tienza, objeto de una posible falta, no logra atajar y es Yuste el que, a placer, cabecea al fondo de las mallas haciendo el 0 a 1.

El Montijo no juega cómodo con el marcador en contra y su reacción fue muy tímida. Pudo Batanero en el 41 empatar el partido, pero su chut era respondido con un enorme paradón por parte de Alex Ruíz. Esta primera parte no estuvo exenta de polémica, pues se reclamó no solo una posible falta sobre Tienza en el gol del Alcorcón, sino un posible penalti a Keita justo ante del gol alfarero.

Marrero tras el descanso dio salida a Condoul y Yerai, buscando el juego directo y tener más presencia en ataque, pero lo cierto es que el Montijo seguía plano y el Alcorcón no sufría. De hecho, seguía llegando y llevando mucho peligro a las inmediaciones de Sergio Tienza. El juego era tan insulso que ni siquiera la suspensión momentánea del choque, para asistir al espectador indispuesto influyó en el partido, porque en ese momento no había un dominador.

La más clara del Montijo la tendría Condoul, que de cabeza remataba en el minuto 73 y de nuevo hacía lucirse a Álex Ruiz que enviaba a córner. Era un querer y no poder de un conjunto rojinegro, que no daba sensación de poder equilibrar el choque. El Alcorcón avisaría de nuevo en el 78, Dani Cervera dispara, y Gideon salva milagrosamente enviando a córner.

Pero el Alcorcón ya sí que no perdonaría en el descuento, con un Montijo volcado en ataque. Primero con el gol de Nepo en el minuto 92 al aprovechar un rechace de Tienza, y posteriormente con el 0 a 3, obra de Nico en el 96, que ponía la puntilla a un partido en el que los alfareros se hacían merecedores de una victoria que buscaron desde el pitido inicial.

Con esta derrota, los de las Vegas Bajas suman tan solo 1 punto de los últimos 9 disputados y ante conjuntos de la zona baja, dando no demasiada buena imagen, algo que no entraba en los planes ni en los pronósticos más pesimistas. Hay margen sí, pero en un grupo con tanta igualdad desaprovechar tantas balas penaliza e influye psicológicamente. Porque el balance de esos 3 últimos choques es de 0 goles a favor y 6 goles en contra.

Montijo Tienza, Pedro Toro, Madrigal (Barragán, min 76), Javi Chino, Julio Rodao, Marvin, Batanero (Pino min, 71), Abraham Pozo, Ibrahim Keita (Yerai, min 46), Catalá, (Condoul, min 46), y Gideon. 0 - 3 Alcorcón B Álex, Emi, Yuste, Iker Recio, Yago (De Castro, min 83), Fode (Nico, min 76), Bala, Dani Cervera, Berlanga (Piri, min 94), Isra (Nepo, min 76), y Iñigo.











Marrero: «Solo queda pensar en el siguiente encuentro» Tardó su tiempo el técnico montijano en comparecer ante los medios, tratando de asimilar la derrota de su equipo, de la que hizo una valoración muy negativa. Reconoció que en ataque habían estado muy desacertados, y que, obligados a arriesgar mucho en la segunda parte, el rival les había hecho mucho daño. Calificó la derrota como muy abultada, por los méritos de unos y de otros, pero que ante eso, «ya no se puede hacer nada y solo queda ya pensar en el siguiente encuentro».