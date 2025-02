El Montijo se desprende de jugadores para aliviar su situación económica

Badajoz. Circulan revueltas las aguas en las Vegas Bajas. El Montijo atraviesa una situación económica crítica y, para no comprometer la viabilidad del proyecto esta temporada en Segunda RFEF, la directiva está prescindiendo de piezas fundamentales a nivel deportivo para aliviar sus arcas y poder ... hacer frente a los pagos que restan de aquí a final de la campaña. Los rojinegros son colistas del grupo 5 a 13 puntos de la permanencia y han competido en la primera vuelta con una plantilla muy corta que ha ido reduciendo sus prestaciones.

A finales de noviembre sorprendió, además, la salida de Julio Rodao, uno de los puntales del equipo, y después ha seguido sus pasos el segundo entrenador, Marco Ortega. El siguiente en abandonar la disciplina del conjunto extremeño ha sido su rutilante estrella, Abraham Pozo. «Después de un año y medio me despido dando las gracias por el cariño y apoyo recibido en este tiempo por la afición montijana», escribía en las redes sociales este jueves el atacante de Pueblonuevo.

Ninguno de ellos tenía intención de irse, pero la entidad les ha convencido de que lleguen a un acuerdo para evitar que la delicada situación económica se agudice. «Han sido decisiones del club, no querían irse, pero al final te presionan un poco y a nadie le apetece estar en un sitio donde no te quieren», comenta Emilio Tienza. No serán las únicas bajas: «Se prevén más salidas en los próximos días», se lamenta el entrenador del Montijo, que se ha quedado solo ante el peligro al perder a su mano derecha. «Piensan que la figura del segundo no hace falta, cuando creo que es algo fundamental en el cuerpo técnico, por eso todos los equipos lo tienen en cualquier categoría». Además de su asistente, pierde a una persona muy implicada en el vestuario, «su trabajo era muy bueno y además era una persona muy querida».

Marco Ortega publicó en la tarde del jueves un comunicado corroborando esa versión: «Ha sido una decisión unilateral de la directiva por motivos económicos, ya que ellos, dada la situación del equipo, lo daban por descendido e iban a prescindir de todo lo prescindible, y la figura del segundo entrenador consideran que lo es, igual que los jugadores con los sueldos más altos y el fisioterapeuta, al que le han rebajado su sueldo a la mitad». El exfutbolista sevillano refleja su disconformidad con esta medida, «que no comparto, ya que las condiciones que hemos tenido que soportar desde un inicio han sido muy precarias para un equipo de Segunda RFEF».

Tirando de juveniles para completar las convocatorias, Tienza ha podido concurrir a los compromisos ligueros con apenas 14-15 futbolistas del primer equipo y, tras quedarse sin varios de sus bastiones, los fichajes serán austeros. «Yo no tengo decisión en el mercado de enero, se está hablando de soltar jugadores para ahorrar sueldos, lo que venga será de aquella manera y con condiciones que cuadren al club». De momento ha llegado Juli Martínez, descarte del Villanovense que viene de jugar 7 minutos en toda la primera vuelta. El siguiente se anunció en la tarde de este jueves, Marcos Rodríguez, que sube del juvenil A rojinegro.

Una mensualidad

La realidad en el día a día del conjunto extremeño ha estado lejos de ser la idónea para preparar los encuentros, al carecer de suficientes efectivos, «hay que tener un mínimo de plantilla para competir, tener calidad en los entrenamientos, generar competencia para apretar a los jugadores y eso no lo hemos tenido. Lo normal sería que en este mercado se intente mejorar y no darle salida a futbolistas importantes», se queja Tienza.

Sobre si cree que el Montijo va a poder completar el curso, comenta que «el club intenta aligerar la plantilla para cumplir con las mensualidades de aquí a final de temporada, si toman estas decisiones y no cumplieran, sería más grave». Según ha podido saber este diario por fuentes del Montijo, solo falta por abonar la última mensualidad y la directiva trabaja para evitar situaciones extremas.

Frente al desgaste que está sufriendo en una campaña plagada de avatares, Tienza se siente fuerte para continuar gracias a la unión imperante en el vestuario. «Hay circunstancias muy difíciles de llevar en el día a día, pero tengo la suerte de contar con un grupo humano que va conmigo a muerte, es una piña y eso hace que no pierda la ilusión. Me consta que es recíproco, se ha formado una familia y nos estamos dando fuerza».

Es consciente de que el curso de los acontecimientos se han alejado mucho de las expectativas que se forjó cuando estampó su firma con el Montijo en verano, «venía de un año muy bueno, tenía bastantes ofertas y acepté pensando en que es una categoría buena y cerca de casa, pero no han salido las cosas como esperaba». Sobre la supervivencia del club a corto plazo, no quiere imaginarse otro escenario: «No creo que vaya a desaparecer, sería una pena por los jugadores y hay un compromiso con la afición, que ha pagado su carné, hay que pelear hasta el final».