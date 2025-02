Un Montijo desarmado visita el campo del colíder

El Montijo tiene este sábado la ardua tarea de abstraerse de una coyuntura extradeportiva que se ha recrudecido con la apertura del mercado invernal. La directiva ha decidido prescindir de piezas claves como el segundo técnico, Marco Ortega, y el atacante Abraham Pozo. Y no ... serán los últimos. Con una plantilla ya de por sí corta, los rojinegros relevarán las salidas con futbolistas de un perfil bajo.

En medio de esa vorágine, el conjunto extremeño, que inicia la jornada a 13 puntos de la salvación, visita al colíder del grupo 5, el Illescas (Municipal, 16.00 horas). «Intento transmitir que se centren en objetivos a corto plazo. Estamos demostrando ser grandes profesionales, se trata de no pensar en más allá ni mirar la clasificación porque eso nos desgastaría más», comentaba el técnico del Montijo, Emilio Tienza, a este diario en la víspera del encuentro. Además, insiste en quitarle presión a sus pupilos. «Estamos compitiendo contra todo, que no se sientan en la obligación de ganar, y menos en el campo del colíder en la situación en la que estamos».

Pese a las adversidades y a un contexto plagado de sinsabores, el preparador extremeño confía en las posibilidades de sus futbolistas. «Todo pasa por ser un equipo, como demuestran, y que nos acompañe la suerte de cara a gol. El otro día, en El Paso, competimos muy bien, y con acierto en la toma de decisiones nos habríamos traído algo». Tienza insiste en las consignas que ha interiorizado su vestuario a lo largo del vía crucis en el que se ha convertido la primera vuelta: «Confianza en nosotros, trabajar bien, ser solidarios y así tendremos nuestras opciones. Van a competir como lo hacen en todos los campos».

En el anterior duelo, en territorio canario, de nuevo la suerte fue esquiva y se unieron otros factores que impidieron a los rojinegros sumar, sobre todo en la acción del segundo gol local. «En esta tesitura los árbitros te pierden un poco el respeto. Se ve que no es penalti ni de lejos, no llega a haber contacto entre jugador y portero, el entrenador rival me lo reconocía. Es más fácil pitarle un penalti a un equipo en descenso».

Se refirió también a las dificultades para perforar la meta contraria, «se penalizan mucho los errores, si no estás acertado de cara a gol, lo vas a pagar. Fue una apuesta arriesgada del club, al tener el presupuesto más humilde sabíamos que nos iba a faltar calidad, pero estamos dando la cara en todos los partidos».

Emilio Tienza recupera a Álex Bravo, pero pierde por sanción a Jesús Sanchez y tampoco están disponibles los lesionados de larga duración Sergio Tienza y David Calles. La lista la completarán tres juveniles.