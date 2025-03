El Montijo busca inversores para subsistir y niega impagos graves

Temporada convulsa la de una UD Montijo que finalmente logró la salvación en la última jornada en un agónico desenlace con tablas ante el Diocesano ... y el tiempo extra esperando noticias del choque del Coria. Eso en lo deportivo, porque en lo institucional las sombras oscurecen su camino aunque desde el club se desmienten muchas de las versiones que se pueden leer en redes sobre que existen graves impagos a la plantilla o que ya ha habido conversaciones con el Extremadura para vender la plaza, algo que tendría que ser consecuencia de un descenso administrativo que desde la entidad no contemplan. Hablamos con Antonio Tomillo, su máximo accionista, sobre la situación social y con el técnico Juan Marrero, que termina contrato tras tres años y aduce que ésta ha sido la temporada de mayor sufrimiento en su dilatada trayectoria.

Antonio Tomillo es hoy la voz más autorizada en los despachos del Montijo. A falta de flecos para su conversión definitiva en sociedad anónima, el ex del Extremadura controla el paquete mayoritario y por tanto los designios del club. Estos días asiste atónito a los dimes y diretes que circulan en redes sociales. Reconoce que hubo impagos que cifra entre dos y tres meses máximo, pero añade que a fecha de hoy la plantilla está casi al día y la deuda no es importante y más bien referida a empleados con contrato hasta el 30 de junio. El propio Marrero confirma este punto y avanza que están casi al día. «Vamos a dar una rueda de prensa pronto para aclarar muchas cosas que se están diciendo y que son totalmente falsas. En una semana nos vamos a poner al día con todos los jugadores. No se puede decir al cien por cien pero sí en un 95% que no vamos a tener ninguna denuncia en AFE –la asociación de futbolistas–. Nosotros estamos cumpliendo cuando otros no cumplen con nosotros. No hemos recibido el último pago de la Federación, el de la Junta, el Ayuntamiento, que nos debe incluso el del 2019. Hemos hecho en Montijo un auténtico milagro y no sé por qué salen esas cosas, debe ser para justificar el bajo rendimiento», responde Tomillo.

Califica la campaña como muy dura, con lesiones que castigaron mucho al equipo y con impagos y retrasos que pudieron afectar pero que nunca alcanzaron los cuatro o cinco meses. «Sé que los jugadores lo han podido pasar mal, porque en estas categorías se gana lo que se gana, pero somos un club humilde», razona Tomillo, que no descarta una posible venta del club o bien encontrar inversores que puedan sumar para que la próxima temporada el proyecto sea más sólido. «La venta es una posibilidad real. También buscamos compañeros de viaje, porque en Montijo con la masa social que hay y las ayudas recibidas de instituciones y patrocinadores esto es insostenible. Esa es la realidad».

El máximo accionista afirma haber recibido ya varias ofertas pero ninguna del Extremadura y Daniel Tafur, con quien ni siquiera se han sentado. De hecho, el propio Tafur explicaba en rueda de prensa hace días que el nuevo club almendralejense irá paso a paso. «También se ha dicho por ahí que íbamos a vender la plaza, cuando la plaza pertenece a la Federación y no se puede ir de un lugar para otro tan fácil cuando no hay descenso administrativo. Y no estamos en esa situación».

El año más duro de Marrero

Juan Marrero es un técnico de exitosa trayectoria, con más alegrías que sinsabores en su hoja de servicios. Por eso define la temporada que acaba de finalizar como la de «más sufrimiento desde que estoy entrenando». Lo argumenta en problemas deportivos tan refutables como las múltiples lesiones sufridas –Cristo, Raíllo, Tienza, Akapo...– en una plantilla muy corta y otros problemas, exógenos al vestuario, de los que prefiere mantenerse al margen. «Ha sido un año muy difícil y complicado, con final feliz porque conseguir la salvación un año más para el Montijo, el proyecto y la afición era muy importante por todos los condicionantes. Ha sido la temporada de mayor sufrimiento desde que entreno por muchos factores, deportivos y extradeportivos, pero lo importante era cumplir el objetivo, que para nosotros no era menor y dejamos al equipo donde estaba».

Ampliar Grada del Emilio Macarro de Montijo. UD Montijo

Marrero comenta que con los recursos existentes no se podía contar con una plantilla de 22 jugadores y defiende al club, aunque haya caído en momentos de impagos, pero ha cumplido y no tiene cuentas pendientes con la AFE, según apostilla. Afirma haberse sentido contento y querido en la localidad, como muestra una pancarta en el coliseo rojinegro referente a su figura. «Agradezco mucho el apoyo de la afición. Yo dejo el club después de haber sido muy feliz aquí y con el ascenso el primer año, el casi meternos en playoff el año pasado y la salvación de éste hemos cumplido el objetivo. Les deseo lo mejor al club, al presidente y a la afición y le agradezco a la plantilla que pese a las adversidades han intentando hacer lo mejor posible su trabajo. Creo que he tenido un grupo de jugadores muy fuerte mentalmente que ha conseguido dejar al Montijo donde se merece y estoy orgulloso de ello».

El valenciano considera que como el desgaste ha sido muy grande, más que cualquier año, lo que quiere ahora es descansar un poco del fútbol, si bien mirando de reojo las evoluciones del balompié cercano y el mercado. «El cuerpo me pide descansar, pero soy un profesional de esto y ya estoy pendiente de cómo se mueve el tema por si encuentro algo que me ilusione. Es difícil porque hay pocos proyectos y muchos entrenadores. Estoy esperando. Hay proyectos que no han empezado a andar, hay equipos en playoff, etc., hay que esperar».