El Montijo asegura que está al día con el cuerpo técnico y la plantilla

Ha sido una temporada complicada en lo institucional y en lo deportivo en el Montijo. Las aguas fluían turbias en las Vegas Bajas con rumores ... de impagos y de problemas económicos por un lado y con la sombra del descenso planeando sobre la entidad, especialmente durante una segunda vuelta paupérrima. No en vano, el conjunto dirigido por Juan Marrero tuvo que certificar su permanencia en la última jornada, a la que acudía con el acecho de un amenazante playout junto al Cerdanyola y al Coria, que fue quien finalmente ocupó ese puesto y terminó cayendo a Tercera RFEF.

El técnico valenciano reconoció para este diario hace algo más de una semana que esta campaña había sido la de «más sufrimiento desde que estoy entrenando». Tuvo que gestionar una plantilla corta que fue sacudida por una rosario de lesiones y además afectaron problemas extradeportivos, como el protagonizado por el central Gabri Cardozo y su padre, que avivaron la polémica en cuanto a atrasos en las mensualidades. Esas acusaciones derivaron en la ruptura entre el central uruguayo y la entidad, propiciando su salida.

Una vez terminada la campaña, y con la incertidumbre sobre el futuro inmediato, la entidad extremeña emitió este miércoles un comunicado precisando varias cuestiones. La primera de ellas, que no existen deudas con los jugadores y el cuerpo técnico y que, por ello, no han recibido ninguna notificación de reclamaciones a través de la AFE. Algo que ya aseguró a este diario el máximo accionista, Antonio Tomillo, que reconocía que durante el curso se han retrasado algunas nóminas pero que a estas alturas no restaban grandes cantidades por abonar.

El club sostiene que los pagos con Hacienda y Seguridad Social están al día y que no se debe ninguna cantidad al erario público que ponga en riesgo cualquier operación que implicara la entrada de nuevos inversores. Sobre esta cuestión trata el siguiente punto, ensalzando el éxito de la transformación en Sociedad Anónima Deportiva, requisito indispensable para que «la directiva haya podido cancelar la deuda que existía con el grupo inversor que, hasta la fecha, había mantenido económicamente el proyecto durante los últimos seis años. El Montijo es un club saneado financieramente», explica en el texto. Sostienen que hay negociaciones en curso para que entre nuevo capital para poner en marcha el proyecto de la próxima temporada con garantías.

Resaltan el trabajo de gestión realizado en el fútbol base, «así lo demuestran los equipos más representativos de la cantera que se sitúan en Liga Nacional juvenil y los equipos cadetes e infantil, en División de Honor». El escrito hace referencia también a la continuidad de la Academia Internacional UDM, buscando fórmulas para aumentar su potencial con la intención de captar nuevos talentos que se unan al proyecto.

La entidad rojinegra hizo un guiño al nuevo alcalde de la localidad, Javier Cienfuegos, que en la campaña 2018/19 formó parte del cuerpo técnico del Montijo como preparador físico, y con el que «esperamos entablar una cercana y próspera relación para alcanzar acuerdos de colaboración que beneficien a la UD Montijo, a su población y repercuta social y económicamente a todos sus socios y vecinos».

El comunicado cierra haciendo mención a la campaña de abonos cuyos detalles empezarán a conocerse en breve.