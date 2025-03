Al Mérida le toca espabilar en Lepe

R. P. Mérida Sábado, 9 de abril 2022, 19:32 Comenta Compartir

Si el Mérida hubiera sacado sus seis últimos puntos, o al menos cuatro, ante dos rivales de zona de descenso como Mensajero y Antequera, se hubiera plantado este mediodía en Lepe con una capa de tranquilidad y cuajo sobre los hombros. Pero no. Sacó solo uno, y debe volver a activarse. Por lo menos como en la segunda parte ante el Antequera, pero desde el primer minuto.

Porque el San Roque, que se está jugando sus últimas bazas de engancharse a la pelea por la quinta plaza, no le va a dar ni respiro ni centímetros. No es uno de esos rivales que mastican el partido y te lo hacen largo: al menos en casa muerden desde el principio. Por eso presenta tan buenos números en el Ciudad de Lepe, donde sufren todos los que van y muy pocos de los que van se traen algo.

Juanma Barrero ha viajado sin el sancionado Emilio Cubo ni el lesionado Diego López, pero sí con el bien cuidado Higor Rocha. «Llevamos ya varias semanas teniéndolo entre algodones. A ver si buscamos esa recuperación a nivel físico que le permita jugar más tiempo. Pero de momento solo le podemos utilizar con pinceladas», explica el técnico emeritense, que espera contar con Diego López para la próxima jornada. Espera, porque el uruguayo sufre un esguince de tobillo de grado II.

Pero que no. No quiere el Mérida mirar más allá de hoy. «Lo explico muchas veces: si miramos al final de todo, la hostia llega mucho antes. Árbol a árbol, que el final del bosque llegará. Hay que ir y competir y parecernos al equipo de la segunda parte del otro día ante el Antequera, que viene siendo lo habitual», recuerda Juanma Barrero. Porque está el vestuario convencido de que son y deben de ser los de la segunda parte del último partido. «Después puedes tirar cuarenta veces y dar todas en el larguero y que ni te tiren y te marquen. Pero si hacemos lo que hicimos el otro día en la segunda parte, estaremos más cerca de ganar».

La visita es una de las más duras que le quedan, porque el San Roque, y sobre todo en casa, tiene más fútbol que puntos. «Todo el que va allí acaba sufriendo. Están encontrando el equilibrio entre el juego y el resultado que no tuvieron en la primera vuelta. Es el tercer equipo menos goleado y su portero es el que menos porcentaje tiene a la hora de encajar goles. Pero en esa tesitura fuimos a Ceuta y conseguimos sacar resultado. Y eso es lo que queremos: volver a ser competitivos. Va a ser un duelo muy duro, como cada partido de aquí al final. No me imagino que el San Roque no salga intenso, agresivo con balón y sin él… y tendremos que igualar todo eso y luego intentar llevar el partido a nuestros intereses».

Antonio Fernández, técnico aurinegro, podrá contar con toda su plantilla, incluidos Iván Robles (una vez cumplida su sanción) y Antonio López (una vez recuperado de su sanción). Además, podría debutar el último fichaje de esta semana, el central ucraniano Victor Lykhovydko, futbolista de 30 años que ha llegado libre.